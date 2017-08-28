Москва, 28 августа, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Нефтяные фьючерсы Brent и WTI начали неделю вблизи уровней $52 и $48 за баррель. Стабильностью цены на нефть обязаны двум факторам — отчету от Baker Huges и урагану Харви, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

(сс) Huhu Uet Евро

«В отчете по буровым установкам от Baker Huges говорится о сокращении общего количества установок на шесть единиц до 940 штук (две газовых, четыре нефтяных), плюс ураган Харви привел к закрытию более 10% мощностей по переработке вдоль побережья Техаса. Согласно комиссии по работе железных дорог Техаса, добыча в расположенном на юго-западе Техаса месторождении Eagle Ford должна сократиться на 300—500 тыс. баррелей в день», — привела цифры эксперт.

«Но надо понимать, что это локальные факторы поддержки, с которых рынок быстро переключится, ибо ураганы с мужскими именами, как правило, менее разрушительны и долговременны, чем с женскими, — отметила она. — Уже 29 августа к вечеру всё внимание биржевиков переключится на статистику по нефти от американского института нефти (API)».

Пока же технически наблюдается консолидацию нефти в диапазоне $50−52,50 за баррель, и лишь выход за пределы этого «боковика» укажет котировкам дальнейшее направление.

«Что же касается поведения валютных курсов, то после симпозиума в Джексон-Хоуле приоритеты на рынке Forex не изменились. Популярностью продолжает пользоваться единая европейская валюта, ведь, как заявил Марио Драги, ультрамягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ работает, и экономика Еврозоны продолжает восстанавливаться», — пояснила эксперт.

«А вот выступление Джанет Йеллен, которое было сосредоточено на вопросах финансовой стабильности, подкосило из без того ослабшую американскую валюту.

В итоге технически картина по валютным парам выглядит следующим образом: пробой уровня 58,80 рублей по паре USD/RUB открывает ей перспективы возврата в район 57,40−57,50 рублей с промежуточной поддержкой на уровне 57,85−58 рублей. Теперь возврат в район 58,70−58,80 рублей можно расценивать как тест пробитой поддержки», — считает Игнатенко.

«В паре EUR/RUB благодаря удержанию уровня 69 рублей, через который проходит пятимесячный тренд на повышение, дорога наверх по-прежнему открыта. А значит, единая европейская валюта может вернуться в диапазон 71−72 рублей», — полагает эксперт.

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