Чебоксары, 28 августа, 2017, 15:08 — ИА Регнум. В Чувашии подвели предварительные итоги демографической статистики по итогам семи месяцев. Как сообщили ИА REGNUM в Чувашстате, в январе-июле 2017 года рождаемость снизилась на 16,9%, смертность уменьшилась на 2,3%.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

За семь месяцев в республике родились 8058 детей, что на 1637 (или на 16,9%) меньше по сравнению с январем-июлем 2016 года. Умерли 9250 человек — это на 218 (или на 2,3%) меньше к аналогичному прошлогоднему периоду. Число умерших превысило число родившихся на 14,8% (в январе-июле 2016 года число родившихся превысило число умерших на 2,4%).

Среди родившихся 2999 детей (37,2% от общего числа родившихся живыми) были первенцами, 3375 младенцев (41,9%) — вторыми, 1270 детей (15,8%) — третьими, 414 новорожденных (5,1%) — четвертыми и более. В возрасте до года умерли 33 ребёнка (в январе-июле 2016 года — 34), из них 13 — в результате отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде, 9 — от врождённых аномалий, пятеро — от внешних причин.

В расчёте на 1 тыс. населения рождаемость в Чувашии составила 11,2. Выше среднереспубликанского уровня рождаемость была в Чебоксарах (12,4), Канаше (12,1), Новочебоксарске (11,6), среди районов — в Урмарском (12,7), Янтиковском (12,1), Вурнарском (12), Батыревском (11,5) и Моргаушском. Минимальная рождаемость зарегистрирована в Порецком районе (7,1), Козловском районе (7,6) и Алатыре (8,4).

Смертность в Чувашии по итогам семи месяцев в расчёте на 1 тыс. населения составила 12,9. Антилидером являются Красночетайский (26), Алатырский (24,5) и Шумерлинский (23,7) районы. Минимальная смертность отмечена в Чебоксарах (8,7), Новочебоксарске (10,1) и Чебоксарском районе (10,8).

В январе-июле в Чувашии зарегистрирована миграционная убыль (-1,7 в расчёте на 1 тыс. населения). Прирост населения произошёл только в Чебоксарах (+3,7) и Новочебоксарске (+1,5). Наибольшая миграционная убыль отмечена в Красночетайском районе (-16,9) и Алатырском районе (-16,8).