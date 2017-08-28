Санкт-Петербург, 28 августа, 2017, 15:05 — ИА Регнум. «Восточно-Европейский институт психоанализа» (ВЕИП) в Санкт-Петербурге продолжил прием студентов по программе второго высшего и дополнительного образования, а также переподготовки, добившись в мировом суде установления факта исполнения предписания Рособрнадзора и необоснованности протокола об административном правонарушении в отношении ректора в связи с отсутствием состава правонарушения.

Eeip.ru Выпускники Восточно-европейского института психоанализа

Что же касается лишения ВЕИП государственной аккредитации по решению Рособрнадзора, то в вузе уже не видят судебных перспектив добиться возвращения госаккредитации, позволявшей набирать студентов по программе первого высшего образования, дающей им право на отсрочку от службы в армии, и выдавать выпускникам дипломы гособразца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 28 августа ректор института Михаил Решетников.

Бесперспективность судебных тяжб относительно госаккредитации ректор объяснил фактически имеющей «политической установкой» со стороны руководства правительства РФ на сокращение 70% вузов, следствием которой стали отзывы госаккредитации у многих негосударственных высших учебных заведений.

Хотя представителям ВЕИП еще предстоит доказывать свою позицию в споре с Рособрнадзором в Верховном суде РФ, в руководстве вуза не связывают особых надежд с этим процессом, предполагая, что решение надзорного ведомства будет подтверждено.

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По словам Решетникова, из-за действий Рособрнадзора вуз потерял около 600 студентов, получавших первое высшее образование, которые вынуждены были перевестись в другие вузы. В денежном выражении для вуза эти потери составили сумму порядка 50−60 млн рублей.

Что же касается набора в ВЕИП по программе второго высшего и дополнительного образования, то его возобновление, по словам Решетникова, уже привело к возвращению в вуз многих из тех, кто ранее приостановил обучение из-за претензий чиновников к институту. Интерес к получению психологического образования по этим программам, а также программе переподготовки, у потенциальных абитуриентов полностью сохранился и даже вырос, пока вуз добивался разрешения на возобновление приема.

В новом учебном году ВЕИП намерен активно расширять количество циклов усовершенствования и переподготовки в области семейной психотерапии, психологического консультирования, психотерапевтической работы с детьми и подростками.

«Самое главное — мы сохранили коллектив, сократив только преподавателей, которые работали на первом высшем по общетеоретическим дисциплинам. Весь психоаналитический блок полностью сохранен, вся клиническая психология полностью сохранена. Никакого пессимизма насчет будущего у нас нет: мы работаем и любим свою работу», — подчеркнул Михаил Решетников.

Восточно-Европейский Институт Психоанализа (ВЕИП) был учрежден 16 сентября 1991 года по инициативе академика Д.С. Лихачева. В 1996 году по указу президента РФ «О возрождении и развитии философского, клинического и прикладного психоанализа» ВЕИП был определен в качестве одного из головных учреждений РФ по этому направлению психологической науки.

С 1991 года Институт проводит полномасштабную психоаналитическую подготовку специалистов в рамках направления «Психология», а также переподготовку специалистов в области психотерапии и психологического консультирования. За 25 лет деятельности Институтом подготовлено более 5200 дипломированных психологов со специализацией в психоанализе, в том числе 6 докторов наук и 28 кандидатов наук.

Ректор ВЕИП Михаил Решетников в 2016 году избран Почетным профессором Венского университета им. Зигмунда Фрейда. Член Президиума Российского психологического общества, член ученых и методических советов МГУ и СПбГУ, Экспертного совета при министре МЧС.