Владивосток, 28 августа, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Оформить «дальневосточный гектар» в собственность можно не ранее чем через 4,5 года с начала освоение земли, сообщает 28 августа пресс-служба Минвостокразвития РФ со ссылкой на экспертов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

Как заявили эксперты, существует три этапа приобретения права собственности «дальневосточного гектара» и совершения сделок с ним, а также сообщили о незаконности любых сделок по отчуждению земли до получения права собственности.

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На первом этапе оформляется договор пользования, в течение года гражданин обязан определиться с видом разрешённого использования участка.

Второй этап предполагает, что через три года и в течение трёх месяцев гражданин обязан подать декларацию об использовании участка в уполномоченный орган, в которой должен сообщить о ходе освоения земли.

На последнем этапе, через 4,5 года после начала освоения земли гражданин имеет право обратиться в уполномоченный орган, чтобы безвозмездно оформить участок в собственность или аренду на срок до 49 лет.

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При этом по закону право пользования участком не предполагает распоряжение участком. Это значит, что человек не имеет права продать, заложить, подарить или передать в уставный капитал каких-либо юридических лиц.

«Если вам предлагают купить участок или отдать его в управление, а также совершить любые другие сделки по отчуждению «Дальневосточного гектара» — это незаконно!», — подчеркнул заместитель генерального директора АРЧК ДВ Денис Кузин.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года, с 1 октября 2016 года право безвозмездного получения земли стало общим для всех проживающих на Дальнем Востоке, а с 1 февраля — для любого гражданина РФ.

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