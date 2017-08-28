Казань, 28 августа, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Инвентаризация имущества «Татагропромбанка» показала, что среди «активов» банка свыше 35 просроченных кредитов, в том числе восемь межбанковских, предоставленных двум другим банкротам — «ИнтехБанку» и «Татфондбанку». А общий размер недостачи — более 332,92 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на обнародованный отчёт конкурсного управляющего.

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Признанный банкротом в мае 2017 года ООО «Татагропромбанк», входивший в неформальную группу «Татфондбанка» (ТФБ), на своём балансе имеет 22 объекта недвижимости. Из них 17 участков в посёлке Салмачи Приволжского района Казани, полученные по соглашению об отступном 20 января 2017 года.

Отзывая лицензию в апреле 2017 года, ЦБ РФ отметил, что финансовая «прореха» в размере 0,6 млрд рублей появилась у банка из-за финансирования других кредитных организаций. По данным из отчёта, банкрот ПАО «Татфондбанк» имеет пять просроченных кредитов, выданных «Татагропромбанком», на общую сумму 440 млн рублей. Ещё пять кредитов выдано банкроту «ИнтехБанку». Их общая сумма — 397,1 млн рублей.

Кроме того, «Татагропромбанк» имеет корреспондентский счёт в ТФБ с остатком более 220,1 млн рублей и такой же счёт в «ИнтехБанке». Остаток на нём, отмеченный как недостача, составил 302,75 млн рублей.

Как показала инвентаризация, среди крупных прокредитованных клиентов есть и потенциальные банкроты. Так, АО «КЗСК», аффилированному с «лопнувшим» банком «Спурт», «Татагропромбанк» выдал 45 млн рублей.

АО принимало участие в «провальном» проекте строительства химического завода и уже три месяца откладывает собственное банкротство. Соответствующий иск АО «Казанский завод синтетического каучука» подало 3 мая 2017 года в Арбитражный суд Татарии, но дело несколько раз откладывалось. В этот раз судебное заседание отложено до 31 августа. До этой даты должен решиться вопрос включения или не включения завода в перечень стратегических предприятий и организаций страны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на момент открытия конкурсного производства, по данным временной администрации, активы банка оценивались в 961,924 млн рублей балансовой стоимости. Обязательства банка на тот момент составляли 1,679 млрд рублей, из них по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 1,663 млрд рублей.

Напомним, ООО «Татагропромбанк» лишился лицензии 5 апреля 2017 года. 22 мая 2017 года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск Центробанка РФ и признал ООО «Татарстанский Аграрно-промышленный банк» банкротом. Этим же решением было введено конкурсное производство сроком на один год — до 21 мая 2018 года.

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Напомним, ООО «Татагропромбанк» входил в банковскую группу «Татфондбанка» (ТФБ). Его основной акционер с долей 46,58% — ООО «Новая нефтехимия», конечным совладельцем которой является экс-председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин.

24 августа в Арбитражный суд Татарии поступил иск конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» с требованием обанкротить ООО «Новая нефтехимия». Сумма исковых требований — 161,499 млн рублей.