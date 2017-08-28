Москва, 28 августа, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Вашингтон не способен воплотить в реальность угрозу о дипломатической и экономической изоляции Москвы в ответ на ее позицию по Донбассу. Об этом 28 августа заявил в своем микроблоге председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков‏.

Пушков Алексей

Слова Пушкова стали ответом на заявление американского дипломата, спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Ранее Волкер заявил о том, что стремление Москвы «заморозить» ситуацию в Донбассе приведет лишь к росту напряженности в российско-американских отношениях.

«Россия не будет «выброшена из системы дипломатических и экономических отношений». Волкер напрасно нас пугает», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор пояснил, что США не обладают соответствующим потенциалом. Об этом говорит опыт предыдущего главы Белого дома Барака Обамы. При этом Пушков отметил: тот факт, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер играет на стороне Киева, не вызывает удивления, чего нельзя сказать о его убежденности в возможной изоляции РФ.

«Странно, что он до сих пор не понял: изоляции России нет и не будет», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в интервью Financial Times Курт Волкер заявил о том, что «украинская проблема» продолжит вредить отношениям РФ и США. Он отметил, что Россия стремится «заморозить» ситуацию в Донбассе, однако за этим может последовать лишь международная изоляция Москвы.

«Страна может оказаться выброшенной из системы дипломатических и экономических отношений — это явно не то, чего хотели бы в России», — заявил дипломат и пояснил, что до момента решения кризиса на Украине отношения между Вашингтоном и Москвой будут «хромать».

В интервью спецпредставитель США по Украине коснулся и вопроса признания Крыма. Он заявил, что в 1994 году никто не ожидал, что Россия способна вернуть себе полуостров. Он напомнил, что Вашингтон никогда не признает «аннексию Крыма». Евросоюз, по словам дипломата, также не видит вариантов признать статус Крыма.

Говоря о поставках вооружений на Украину из США, Волкер заявил, что такой вопрос в Вашингтоне активно и серьезно обсуждается. Вариант поставок Киеву летальных оборонительных вооружений не исключен, однако последнее слово здесь будет за главой государства Дональдом Трампом.

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Напомним, что Россия неоднократно выступала против поставок вооружений из США на Украину, предупреждая, что за этим последует эскалация конфликта. Похожую точку зрения высказывал и председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер, называвший такой шаг рискованным и контрпродуктивным методом урегулирования конфликта.

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