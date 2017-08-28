Москва, 28 августа, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Самые высокие доходы в 2016 году среди жен российских госслужащих задекларировала Гульсина Минниханова — супруга главы Татарии Рустама Минниханова. Ее доход составил 2,351 млрд рублей, говорится в рейтинге, опубликованном Forbes Woman.

В. Суренянц. Возвращение царицы Запел на престол. 1909

Минниханова является совладелицей компании «Лучано», куда входят спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб. Доход Рустама Минниханова в 2016 году составил 7,5 млн рублей.

На втором месте рейтинга с доходом в 1,924 млрд рублей — Раиса Бредний, супруга депутата Улан-Удэнского городского совета. Ее доход в два раза больше, чем у мужа: Вадим Бредний задекларировал 903 млн рублей. По данным издания, Раиса Бредний является управляющим директором в компании «Титан», в которую входят более 40 продуктовых магазинов, рыбозавод, ресторан, мясоперерабатывающая фабрика и кондитерский цех.

Замыкает тройку лидеров супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга, задекларировавшая 864 млн рублей дохода. Она совладелица фермерского хозяйства «Богомаз», производящего картофель.

Также в рейтинг, состоящий из 10 позиций, вошла жена гендиректора «Ростеха» Екатерина Игнатова, ее основной источник дохода — акции банка МФК, она задекларировала 848,5 млн рублей, что в четыре раза больше, чем у ее супруга Сергея Чемезова. На пятом месте — жена депутата Госдумы Александра Николаева Елена Некрасова, она совладелица компаний, входящих в холдинг «Лидер Групп», ее доход — 646 млн рублей.

На шестом месте оказалась неназванная совладелица производителя «Воронежсельмаш» с доходом в 531,3 млн рублей. Муж бизнесвумен — депутат Воронежской облдумы Григорий Чуйко. За ней с 266,8 млн рублей расположилась супруга депутата Брянского городского совета народных депутатов Алексея Исаева, ее имя также не называется.

И восьмая строчка рейтинга осталась анонимной — с 228,9 млн рублей дохода ее заняла жена ставропольского депутата Госдумы Анатолия Жданова. Супруга члена Совета Федерации Юрия Воробьева Людмила (владелица группы «Гранд Лэнд», 225,1 млн рублей) находится на девятом месте, замыкает рейтинг супруга депутата Госдумы Сергея Петрова с 220,9 млн рублей дохода.

Лидерами рейтинга оказались жены госслужащих и депутатов преимущественно из регионов. Предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги и несовершеннолетних детей чиновники должны в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Ранее Forbes Woman назвал женщин — служащих федеральных органов власти, которые в 2016 году задекларировали самые высокие доходы. Из 10 строчек семь заняли депутаты Госдумы. Возглавила рейтинг депутат от «Единой России» Татьяна Соломатина, она задекларировала более 56 млн рублей.

Зампред Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») заработала 24,5 млн рублей, Елена Панина и Наталья Назарова («Единая Россия») — 16,5 и 15,7 млн рублей соответственно. В топ также вошли два сенатора — вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова (на втором месте с 28,7 млн рублей), и председатель Совфеда Валентина Матвиенко (четвертое место, 22,9 млн).

Вошла в рейтинг и зампред правительства Ольга Голодец, она на седьмом месте с 15,6 млн рублей. В список не вошли сотрудницы Банка России, поскольку они не являются федеральными чиновниками.