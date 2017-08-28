Рига, 28 августа, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Ущерб, причиненный латвийским крестьянам сильными дождями, может исчисляться несколькими миллионами евро, заявил представитель общества «Крестьянский сейм» Мартиньш Тронс, сообщает LETA. Проливные дожди в Латгалии (восток Латвии) привели к серьезному наводнению, затронув несколько тысяч гектаров посевных площадей в целом ряде самоуправлений региона, рассказал Тронс.

15min.lt Сельское хозяйство Латвии

По его словам, пока вообще нельзя понять, можно ли будет убрать посевы с затопленных полей: «Тут даже не стоит вопрос о качестве урожая. Ситуация удручающая. Должна пройти по крайней мере неделя, чтобы вода сошла с полей, и только потом станет ясно, может ли техника выехать на поле, и будет ли там урожай, который можно убрать».

Тронс считает, что государству нужно взять на себя ответственность в этой ситуации, поскольку мелиорационные системы во время ливней не работали должным образом, а значит, они не содержались так, как требуется для нормальной работы. Эксперт выразил надежду, что края, пострадавшие от наводнения, обратятся с просьбой объявить чрезвычайное положение, чтобы крестьяне могли претендовать на компенсации и избежать санкций.

Министр земледелия Янис Дуклавс заявил, что затяжные дожди в Латгалии — разрушительны для крестьян, поэтому в министерстве думают о мерах поддержки. Он посетил Балвский, Вилякский, Балтинавский, Ругайский и Kарсавкий края, наиболее сильно пострадавшие от ливней. По его словам, большие площади находятся под водой. В некоторых местах вода стоит на полметра-метр выше зерновых. «Ясно, что такие зерновые в этом году убрать не удастся. Это огромное несчастье для крестьян», — прокомментировал увиденное министр.

Он также отметил, что в министерстве думают, как поддержать пострадавших от стихии крестьян, но о конкретных мерах можно будет говорить только после того, как оценят масштаб урона.

От наводнения также пострадали и дороги в регионе. Председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi (Латвийские государственные дороги) Янис Ланге заявил, что в Латгалии на восстановление размытых дождями местных и региональных дорог может потребоваться около миллиона евро, но оценить более точно ущерб можно будет только тогда, когда спадет уровень воды.

Напомним, в течение 32 часов в Латгалии выпало 159 мм осадков или 229% от августовской нормы, свидетельствуют данные Резекненской станции метеонаблюдения.