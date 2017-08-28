Симферополь, 28 августа, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Руководство Феодосии и главы нескольких районных администраций написали заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом на совещании в Совете министров РК, а позже на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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В частности, по его словам, заявления уже подали глава Джанкойского района Александр Бочаров, руководитель администрации Кировского района Анатолий Покидченко, глава администрации Красногвардейского района Владимир Ганага, руководитель администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Феодосии Светлана Гевчук.

«Местная власть не справляется со своими обязанностями. Мои поручения не выполняются, замечания игнорируются, темпы реализации поставленных задач крайне низкие. Борьба с незаконной торговлей и незаконной застройкой неэффективна. Коммунальные службы работают плохо, город замусорен. Тяжёлые и непроходимые регламенты в части получения различных документов, справок и разрешений», — написал Аксёнов, отметив, что местное руководство так и не смогло наладить контакт с общественностью.

По его словам, люди недовольны мэром и местными чиновниками, а социальная напряжённость растёт.

«Считаю работу Крысина и Гевчук неудовлетворительной. Также рекомендую задуматься об увольнении всем замам этих чиновников… При этом прошу вице-премьеров, в чьих курируемых районах произведены кадровые изменения, взять ситуацию под особый контроль и как можно быстрее объявить конкурсы на замещение должностей. В муниципальных образованиях в первую очередь должны работать местные руководители — те, кто остается здесь дальше жить, участвует в развитии города, кто хочет и будет видеть в дальнейшем результаты своего труда и нести за них ответственность», — уточнил Аксёнов.

Помимо этого, руководитель региона отметил, что вызывает сомнения также ситуация в Алуште, где есть много проблем с уборкой города и эффективностью работы власти в целом.

«К концу года все должностные лица, не выполнившие мероприятия, под которыми ставили подписи, должны думать о поиске нового места работы. Главным принципом всех руководителей муниципалитетов должно стать выполнение данных ими обещаний», — написал глава РК.

Напомним, после своего отпуска, во время которого, по словам Сергея Аксёнова, он инкогнито посетил множество районов и городов Крыма, он позже анонсировал серьёзные кадровые перестановке в структурах власти полуострова, поскольку остался недоволен увиденным.

«Сам ездил с фотоаппаратом, как блогер… Я не собираюсь цепляться, если нет средств на дороги, но, извините меня, убрать то, что насвинячили, — это святая обязанность. Обещаю, что до 1 сентября сделаю организационные выводы. Это касается всех, кто не хочет работать», — рассказывал ранее журналистам чиновник.