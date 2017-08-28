Сеул, 28 августа, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Компания Samsung планирует вложить $7 млрд в производство чипов флеш-памяти NAND. Об этом 28 августа сообщает Bloomberg.

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Первый транш инвестиций должен составить $2,3 млрд. В компании планируют направить эту сумму на расширение мощностей завода в городе Сиань на юго-западе Китая.

Микрочипы NAND используются в смартфонах, в картах памяти и флеш-накопителях.

По данным консалтинговой компании International Data Corporation (IDC), Samsung является лидером на рынке флэш-памяти. Его доля составляет приблизительно 41%. У идущей на втором месте Toshiba этот показатель составляет 18%.

Сообщается также, Samsung также является крупнейшим производителем динамической памяти DRAM. Его доля в этом сегменте составляет 44%.