Севастополь, 28 августа, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Правительство Севастополя озвучило план поэтапной работы по созданию парковой зоны в 40 гектаров в центре города — на береговой линии мыса Хрустальный. Из Резервного фонда на проведение конкурса концепции парка выделят 1,2 млн рублей. Ожидается, что новое место отдыха для горожан и гостей будет построено через год. Об этом говорилось в ходе аппаратного заседания 28 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Александрович Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

Департамент архитектуры подготовил план мероприятий по созданию общественного пространства вдоль моря — от Артиллерийской до Карантинной бухты. На площади 40 га разместятся городской парк с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941—1942 годов» (строительство которого не завершено и здание стоит заброшенным в течение десятка лет), парк «Единство России» с памятником «Примирение». На обширной территории будущего парка 40 га сейчас находится памятник «Солдату и Матросу», обелиск «Штык и Парус».

«Ситуация вызывает беспокойство севастопольцев и требует скорейшего создания здесь паркового пространства», — заявил директор департамента архитектуры Александр Моложавенко. Он добавил, что территория достаточно сложная — часть относится к землям Минобороны — это около шести гектаров, часть находится в аренде у физических и юридических лиц.

Концепция развития будет определена в результате архитектурного и градостроительного конкурса. Для этого власти города рассчитывают привлечь крупные архитектурные организации России. Результаты конкурса будут озвучены довольно скоро — 9 ноября 2017 года. Заключение контракта ожидается в конце декабря, а завершение строительства паркового пространства — в июле 2018 года.

Как добавил Моложавенко, после готовности концепции и технического задания будет разработан проект планировки межеваний границ данной территории. После чего власти приступят к разрешению имущественных вопросов с собственниками земли.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин одобрил несколько предложений главы региона Дмитрия Овсянникова по развитию города. Одно из них — о создании городского парка с мемориальным комплексом — на побережье от Артиллерийской бухты до улицы Катерной.

Позднее правительство разъяснило, что в первую очередь подразумевается строительство Мемориального комплекса защитникам Севастополя в Великой Отечественной войне.

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Однако, как выяснилось, Севастополь не отказался от планов создания памятника «Примирения», очертив для его установки территорию в 12 гектаров и назвав его парком «Единство России». В том числе исполняется распоряжение правительства о благоустройстве места будущего мемориала на сумму 129 млн рублей — строительные работы на ул. Катерной продолжаются. Планируется, что обелиск будет установлен в День народного единства 4 ноября 2017 года.

Городская общественность безуспешно требует от властей проведения широкого обсуждения и проведения общественных слушаний, а также и инициирует проверку расходов под закладку 25-метровой стелы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Севастополя уклончиво отвечают на вопрос о памятнике примирения «красных» и «белых» в Гражданской войне. Члены городского правительства с некоторых пор предпочитают называть его памятником «Единения России».

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Установку в Севастополе памятника Примирения лоббирует Российское военно-историческое общество (РВИО), чья инициатива повесить памятную доску гитлеровскому пособнику Карлу Маннергейму имела широкий общественный резонанс. Председателем РВИО является министр культуры Владимир Мединский. 30 июня он побывал в Севастополе и вместе с главой городского правительства Дмитрием Овсянниковым осмотрел место планируемой установки памятника.