Астана, 28 августа, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Конференция по вопросам искоренения насилия в отношении женщин, организованная национальным движением «НеМолчи» при поддержке ООН проходит сегодня, 28 августа, в Алма-Ате. В честь этого события казахстанские феминистки возложили цветы к устроенной ими же инсталляции, символизирующей женщину, погибшую от рук супруга.

Марьяна Апрельская

Марьяна Апрельская

Основной повод, по словам девушек, заключается в том, что 3 июля 2017 года в Казахстане был подписан закон, по которому 108 и 109 статья Уголовного Кодекса перешли из уголовного в административный кодекс. Теперь побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью будут наказываться не тюремным заключением, а штрафом от 23 000 тенге до 39 000 тенге (от 4107 рублей до 6964 рублей).

Марьяна Апрельская

При этом в Казахстане на сегодняшний день нет достаточного количества кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия, сетуют феминистки. По их словам, в стране пострадавшим все еще трудно добиться правосудия: это связано с нежеланием принимать заявления, проводить экспертизы и применять меры к виновным, а так же с отсутствием у женщин уверенности в том, что насильник не избежит наказания и не вернется, чтобы отомстить за поданное в полицию заявление.

«До тех пор, пока не будут созданы работающие структуры по противодействию насилию и поддержке потерпевших, мы не можем говорить о равноправном и здоровом обществе, где женщины могут рассчитывать на правосудие и чувствовать себя защищенными дома и на улицах», — заявили активистки казахстанской группы «Казфем».

Напомним, «КазФем» — это инициативная группа казахстанских феминисток, образованная летом 2015 года. Группа позиционирует себя как представителей социалистического, радикального, левого и анархо-феминизма. Проводят различные акции и перформансы, посвященные борьбе за права женщин, издают собственный журнал.

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Фотограф — Марьяна Апрельская