Мемфис, США, 28 августа, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Известный кинотеатр Мемфиса (Теннесси, США) «Орфей» решил отменить показы фильма «Унесенные ветром» после того, как его совет посчитал классический фильм 1939 года «нечувствительным» к большой части местного населения, об этом 27 августа сообщил The Independent.

Постер к х/ф «Унесенные ветром», США, 1939 г

Фильм Виктора Флеминга был показан в этом кинотеатре 11 августа 2017 года, в рамках проведения летнего сезона показов. После демонстрации картины администрация «Орфея» получила множество негативных отзывов.

В итоге руководство заведения поспешило сообщить, что картина будет убрана из списка показа лета 2018 года.

«Несмотря на то, что мы составляем список фильмов весной каждого года, «Орфей» решил таким образом ответить на конкретный запрос от покровителей», — приводятся слова администрации в обнародованном заявлении.

«Как организация, чья миссия состоит в том, чтобы развлекать, обучать и просвещать сообщество, которое она обслуживает, «Орфей» не может показывать фильм, который нечувствителен к большой части местного населения».

Напомним, фильм «Унесенные ветром» получил восемь «Оскаров», он, в том числе, победил в номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса второго плана». Хэтти Макдэниел, исполнившая роль Мамушки, стала первой чернокожей актрисой, получившей эту престижную премию.