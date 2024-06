Нью-Дели, 28 августа, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Американские СМИ все больше беспокоятся переориентацией России на Восток. Сделка «Роснефти» по покупке 49% индийской Essar Oil Limited (EOL), а также укрепление энергетических связей с Китаем — это очередной шаг России к тому, чтобы начать «шантажировать» Европу поставками своих энергоресурсов, такое мнение высказывает американское издание The Trumpet.

Газопровод

Соответствующая сделка укрепляет положение России в Азиатско-Тихоокеанском рынке в качестве одного из ведущих мировых нефтяных гигантов. В свою очередь, EOL обладает одним из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов, имеющих тесные связи с Ираном.

Издание отмечает, что Россия «пострадала от западных санкций», в результате чего некоторые европейские страны не хотят полагаться на поставки энергоносителей из РФ и ищут альтернативу. Однако Россия, в свою очередь, уже начала формировать крупнейшую в мире топливную сеть в мире с Китаем. В этой связи последняя сделка «Роснефти» дает российской стороне контроль над глубоководными портами на побережье Индийского океана.

Помимо этого, в 2016 году Oil India Ltd., Indian Oil Corporation Ltd. и Bharat Petro Resources Ltd. купили 23,9% в «Ванкорнефти», «дочке» «Роснефти». Это один из операторов сибирского нефтяного месторождения. В итоге поставки российского черного золота в Индию за первые пять месяцев текущего года удвоились. Как подчеркивает The Trumpet, это очередное свидетельство того, что Россию толкают на Восток, где тесные энергетические связи могут укрепить и отношения РФ и Китая в целом.

«Этот шаг также облегчает для России возможность шантажировать Европу. Чем больше Россия имеет альтернативных рынков для сбыта своей нефти и газа, тем более реальными становятся любые угрозы отрезать поставки европейским державам», — говорится в статье.

Более того, представители американской прессы считают, что газопровод из России в Китай и укрепление энергетических связей с другими азиатскими странами (например, с Индией) в будущем может стать лишь формой азиатского силового блока. По мнению журналистов, «гигантская Азиатская сверхдержава» с огромным населением, армией сможет влиять на ход истории. А появление такого блока ускорилось на фоне присоединения Крыма к России.

Также опасается теперь ЕС и того, что в июне Индия и Россия пришли к соглашению по поводу строительства самого дорогого в мире трубопровода для транспортировки энергоресурсов. После чего и китайская сторона заявила, что скоро завершит десятилетние переговоры с Москвой по покупке огромного количества голубого топлива из России.

Дело в том, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа «Роснефть» закрыла сделку по покупке 49,13% акций индийской Essar Oil Limited. Сумма сделки составляет около $13 млрд. В рамках соглашения российская компания приобрела нефтеперерабатывающий завод «Вадинар», глубоководный порт, электростанцию и более 3,5 тыс. заправочных станций по всей Индии. В компании заявили, что в основном НПЗ работает с топливом из Латинской Америки, а именно, «Роснефть» планирует направлять в «Вадинар» венесуэльскую нефть.

Что касается поворота России на Восток, то напомним, что еще в 2014 году президент России Владимир Путин заявил, что этот процесс связан, в первую очередь, с процессами в глобальной экономике. По словам Путина, Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас развивается быстрее остальной части мира. К тому же потребности в энергетических ресурсах Индии, Китая, Японии, Кореи, Турции и других стран растут.

По поводу строительства магистрального газопровода до Китая президент отмечал, что обе стороны пошли на дотирование проекта «и он стал рентабельным, тем более что мы договорились о формуле цены, которая мало чем отличается от применяемой в отношении Европы». Также Путин подчеркнул, что строительство газопровода позволит начать газификацию Дальнего Востока, соединит западную и восточную трубопроводные газовые системы. Помимо этого, такая огромная стройка даст множество рабочих мест и оживит регионы.

Если говорить о нефте‑ и газопроводе для Индии через территорию Пакистана, который планируется строить с поддержкой России, то изначально идея его создания возникла в 1996 году. Причем возникла в Иране. Предполагалось, что 2775-километровый газопровод из ИРИ будет стоить $7 млрд. Но тогда проект реализовать так и не удалось из-за разногласий сторон, а также американских санкций против Ирана в 2008 году. В результате Индия отказалась от проекта и переориентировалась на альтернативную трубу из Туркмении через территорию Афганистана и Пакистана. Теперь после отмены санкций о проекте заговорили снова.

О том, что Россия готова оказать поддержку этому проекту, Владимир Путин заявил еще в 2006 году в Шанхае. По словам президента, «Газпром» готов принимать участие в сооружении газопровода Иран — Пакистан — Индия, помочь и технологически, и, если потребуется, финансовыми ресурсами. В 2016 году на саммите БРИКС Алексей Миллер, глава «Газпрома», объяснил, что Россия заинтересована в сбыте как трубопроводного, так и сжиженного газа на индийском рынке. Причина экономическая: потребность в импорте газа со стороны Индии только до 2022 года увеличится втрое, а до 2030 года — уже более чем в шесть раз. Уже в 2016 году потребность Индии в газе составила 50,6 млрд кубометров, а собственная добыча — всего 29,2 млрд кубометров.