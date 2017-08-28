Махачкала, 28 августа, 2017, 14:09 — ИА Регнум. В ходе перестрелки при проведении контртеррористической операции в дагестанском городе Хасавюрте убит сотрудник правоохранительных органов.

Подразделения антитеррора ЗВО

«На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли беспорядочную стрельбу, в результате чего двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, один из них — ранение, несовместимое с жизнью», — сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Ведущие стрельбу боевики, по данным НАК, являются членами «хасавюртовской» банды и причастны к совершению ряда преступлений террористической направленности.

Информация об их местонахождении в одном из частных домов города была получена в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных органами ФСБ России. В рамках действующего в Хасавюртовском районе правового режима КТО было принято решение о проведении спецоперации.

Из района, в котором находится дом с засевшими в нем бандитами, были эвакуированы все жители близлежащих домов, прилегающая к нему территория блокирована силовиками. В настоящее время активная фаза спецоперации продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о проведении спецоперации в дагестанском городе Хасавюрте появилась сегодня, 28 августа, около полудня. По предварительным данным сообщалось, что якобы оцеплены сразу три дома, из одного ведется огонь по силовикам.

Ранее также сообщалось, что в другом дагестанском городе — Каспийске сегодня, 28 августа, было совершено вооруженное нападение на полицейских. Двое неизвестных около 09:00 напали с ножами на стражей порядка на территории АЗС, расположенной по улице Махачкалинская. От полученных ранений один сотрудник полиции скончался, другой доставлен с ранениями в больницу. Нападавшие ликвидированы.