Москва, 28 августа, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России выработало свои предложения по правилам проезда перекрестка с круговым движением: если они будут приняты, то приоритет будет у водителей, которые едут по круговому движению, говорится в проекте, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Круговое движение

Водители, которые въезжают на круг, должны будут уступать дорогу. В МВД РФ отметили, что такое новшество позволит увеличить пропускную способность дорог: ведь сейчас водители воспринимают действующие нормы двояко, что провоцирует неразбериху и заторы.

Также нередки и ДТП при въезде на круговое движение, поскольку схемы проезда таких перекрестков разнятся от региона к региону. Даже в одном городе на разных перекрестках правила проезда могут быть разные — и стоят соответствующие знаки.

«Практика приоритета проезда перекрестка с круговым движением установлена практически во всех европейских странах, данный положительный опыт подтверждает целесообразность внесения проектируемых изменений», — говорится в пояснительной записке к документу.

В настоящее время законопроект, который был подготовлен согласно поручению по итогам совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова, находится на стадии публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. Уточняется, что дополнительных средств для исполнения инициативы не потребуется.

В апреле на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова чиновники заявили, что действующие при проезде кругового движения ПДД нужно привести к европейскому стандарту. Действующие ПДД обязывают водителей уступать дорогу тем, кто въезжает на круг, — по принципу помехи справа.

По итогам совещания МВД, Минтрансу и правительству Москвы было поручено также проработать вопрос введения в России «зон успокоенного движения», которые широко используются в Европе. В этих зонах скорость движения автомобилей ограничена 10−20 километрами в час, а пешеходы имеют право переходить дорогу в любом месте.

Такие зоны уже есть, например, в Москве на Большой Дмитровке. Теперь подобную практику предлагают узаконить. Это важно для обеспечения безопасности, чтобы водители были в курсе — люди могут выйти на проезжую часть на любом участке улицы.

Ранее в Москве Центр организации дорожного движения на 25 улицах в районе Хамовники начал эксперимент, в рамках которого планируется организовывать парковочные зоны без использования таких дорожных знаков, как «Парковка» и «Платные услуги». В рамках эксперимента для обозначения парковок будут устанавливаться знаки «Зона регулируемой стоянки».

Читайте также: В Москве очередной эксперимент, теперь по сокращению дорожных знаков

Среди других предложений МВД — изменения в административном регламенте по надзору МВД за соблюдением гражданами Правил дорожного движения. В документе, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов, говорится, что инспекторы ГИБДД не должны курить, разговаривая с водителями, а также не должны будут позволять себе грубые или дискриминационные высказывания.

Беседуя с участниками дорожного движения, сотрудник ГИБДД должен вести себя вежливо и тактично, использовать обращение «Вы», проявлять спокойствие и выдержку. Возникшие к водителям замечания и требования должны быть им изложены «в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания», говорится в документе.

Сроки принятия пока не названы, однако новый регламент уже широко обсуждается в социальных сетях и в экспертном сообществе. В целом пользователи считают, что регламент МВД позволит избавляться от хамов среди сотрудников ГИБДД.