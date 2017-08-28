Смоленск, 28 августа, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Алексей Островский обратился в адрес председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с просьбой рассмотреть возможность включить направление развития общественных бань в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» или другие федеральные программы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 28 августа в пресс-службе администрации области.

Парилка в бане

О том, что ситуацию с работой общественных бань в районах области сложно назвать удовлетворительной, губернатору постоянно сообщают сами жители — во время рабочих поездок Алексея Островского. Особенно часто — в небольших городах и селах Смоленщины, где именно наличие бани во многом определяет условия жизни.

«В 2017 году в ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» наряду с мероприятиями по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств поднимались вопросы восстановления и нормального функционирования поселковых бань, которые также относятся к категории общественно значимых. Особенно актуален для жителей вопрос закрытия единственной бани в малых городах и районных центрах», — говорится в письме губернатора на имя Дмитрия Медведева.

Согласно данным, которые привели в пресс-службе обладминистрации, сегодня из 76 общественных бань на территории области работает лишь 52, и большинству из них требуется ремонт или даже реконструкция. Около 70% зданий общественных бань построены в 1950−70-х годах, некоторые — еще раньше, и ремонт во многих проводился лишь косметический. По самым скромным подсчетам, чтобы привести эти здания в порядок необходимо 780 млн рублей.

Местные власти по мере сил пытаются влиять на ситуацию: для вывоза желающих помыться в соседние города, где бани ещё работают, арендуется транспорт. Но это — дополнительные затраты, которые далеко не все сельские жители способны нести.

Что касается частных бань, то в городах и других крупных населенных пунктах области работают всего четыре таких заведения, услуги которых по цене доступны.

Строительство новой бани оценивается в 35−40 млн рублей. Такими средствами ни региональный, ни тем более местные бюджеты не располагают. И это при том, что даже содержание бань оказывается непосильной ношей для дефицитных бюджетов муниципальных образований.

В 2017 году из регионального бюджета было выделено 11 млн рублей на ремонт общественных бань в двух районах области — чтобы снять самые острые вопросы. Однако этого слишком мало, чтобы в значительной мере исправить ситуацию и помочь смолянам. Именно это и послужило поводом для обращения главы региона на федеральный уровень.

«В связи с отсутствием необходимых ресурсов в консолидированном бюджете Смоленской области для кардинального улучшения ситуации прошу поддержать инициативу Администрации Смоленской области и предусмотреть данное направление развития общественного пространства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на федеральном уровне или в рамках других федеральных программ», — говорится в обращении губернатора к главе кабинета министров.