Москва, 28 августа, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Лидером российского кинопроката за минувшие выходные стала лента британского режиссера Эдгара Райта «Малыш на драйве» (Baby Driver), об этом 27 августа сообщил портал Kinobusiness.

Реж. Эдгард Райт, США, 2017 г «Малыш на драйве», постер фильма

Картине удалось собрать в российских кинотеатрах за первые четыре дня показа 156,7 млн рублей. Издание отмечает, что приведенные данные являются неофициальными и предварительными.

Второе место досталось российской картине «Бабушка легкого поведения», за прошедшие выходные фильм заработал около 74,1 млн рублей, а общие сборы составили 264,1 млн рублей.

Третью строчку рейтинга сборов заняла анимационная лента «Эмоджи фильм», за минувший уик-энд она заработала 66,6 млн рублей, общая касса составила уже 276,9 млн рублей.

Четвертое и пятое место заняли фильмы «Валериан и город тысячи планет» и «Телохранитель киллера». Фильм Люка Бессона собрал 66,1 млн рублей (общие сборы — 766,2 млн рублей), а картина с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном заработала 56,2 млн рублей (203,3 млн рублей).

Напомним, ранее СМИ сообщили, что прошедшие выходные стали худшими для Голливуда за последние 16 лет, сумма кассовых сборов составила лишь $ 65 млн.