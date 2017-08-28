Волгоград, 28 августа, 2017, 13:37 — ИА Регнум. В Волгоградской области военные отвели авиационные удары противника от наземных объектов. Паре истребителей-бомбардировщиков Су-34 не удалось обнаружить цели и нанести условный удар ракетами класса «воздух-поверхность» по наземным пунктам управления войсками. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа, навигационное поле противника было искажено.

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Сделать системы и средства наведения высокоточного оружия условного противника «слепыми» при подготовке авиационного удара позволила станция «Красуха-4».

Её испытания в рамках лагерного сбора на полигоне Прудбой под Волгоградом провели расчеты и экипажи радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа.

«Возможности широкополосной станции активных помех «Красуха-4» позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми на самолетах различных типов», — уточнили в ЮВО.

В военном ведомстве также пояснили, что станция способна «глушить» не только сигнал радиолокационных станций противника, но и радиоканалы управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего в сборе на полигоне Прудбой было задействовано более 800 военнослужащих и почти 200 единиц военной и специальной техники.

Добавим, что на полигоне Прудбой оттачивать свое профессиональное мастерство в течение месяца будут и артиллерийские подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа. Военнослужащим освоить новые способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя. Также состоятся тренировки по управлению огнём артиллерии с выполнением боевых стрельб из реактивных систем залпового огня «Торнадо», 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», противотанковых ракетных комплексов «Штурм».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 августа, для военной авиации и сил противовоздушной обороны юга России была объявлена боевая тревога. Проверка боеготовности личного состава авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО проводится в подразделениях, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, на Кубани и на Ставрополье, а также в Северной Осетии и Крыму.