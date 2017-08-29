Благовещенск, 29 августа, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Бурейская ГЭС — один из самых показательных проектов современной энергетической системы России. На примере его важности для различных аспектов освоения Дальнего Востока и единой энергосистемы Забайкалья можно раскрыть как болевые точки, так и достижения российской энергетики последних десятилетий. В чем значимость и уникальность Бурейской ГЭС, какова история создания этого проекта, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

РусГидро Бурейская ГЭС

Укрощение реки Амур является одной из главных задач, связанной не только с электроэнергетикой края, но и с борьбой с паводковой стихией, которая с самого начала освоения Приамурья наносила огромный ущерб новым колонистам. Исследования, относящиеся еще к 30-м годам прошлого века, показали, что контроль над паводками Амура можно получить, только контролируя течение его крупнейших притоков. Река Бурея стала в этом смысле началом большого проекта.

К сожалению, строительство, затянутое в эпоху позднего СССР, налетело на рифы «гласности и перестройки», которые поставили этот важный проект на грань выживания. Благодаря героизму и изобретательности строителей, сумевших выжить в «святые 90-е», проект Бурейской ГЭС удалось возобновить и довести до победного конца.

О том, как развивались события после 1999 года и какова роль РАО ЕЭС России и ее руководителя, ломающая некоторые стереотипные о нем представления, читайте в статье:

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