Чебоксары, 28 августа, 2017, 13:24 — ИА Регнум. В Чувашии на территории Чебоксар и Чебоксарского района создадут государственный природный заказник регионального значения «Заволжский». В состав особо охраняемой природной территории войдут озёра, земли лесного фонда и муниципальные земли. Соответствующее постановление принято правительством республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM В Заволжье

Заказник регионального значения «Заволжский» площадью 2323 га будет создан без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников участков на территории двух муниципалитетов — Чебоксар и Чебоксарского района. В его состав войдут озера Астраханка, Изъяр, Большое и Малое Лебединые, Светлое, земли лесного фонда Чебоксарского лесничества и муниципальные земли Чебоксар. Соответствующее решение принято «в целях сохранения лесных и озерных природных комплексов, в том числе сохранения, воспроизводства и восстановления объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Чувашской Республики, и поддержания экологического баланса».

«Заказник имеет комплексный (ландшафтный) профиль и предназначен для сохранения лесных и озерных природных комплексов», — говорится в документе.

На территории заказника будет действовать ряд запретов — в частности, запрещено охотиться, строить объекты капстроительства, предоставлять участки под садоводство, проводить массовые мероприятия, проезжать на транспорте.

Напомним, ранее минприроды Чувашии разработало проект постановления о возврате особого статуса «Шемалаковскому ландшафту» и озеру Тени, а также предложив создать заказник «Пойма реки Сура».

Как ранее сообщалоИА REGNUM, в Чувашии под угрозой ликвидации оказались почти 70% особо охраняемых природных территорий регионального значения. В марте 2016 года соответствующее скандальное решение приняло Минприроды Чувашии, утвердив своим приказом перечень ООПТ регионального и местного значения, в котором из 94 охраняемых территорий осталось только 29, остальные 65 упразднены. Официальные структуры называли это «обновлением сведений» и приведением перечня в соответствие с федеральным законодательством. Через год ООПТ стали возвращать, но не по одному, а укрупняя их и создавая новые особо охраняемые территории.

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