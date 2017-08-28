Вашингтон, 28 августа, 2017, 13:19 — ИА Регнум. На дорогах США фотографы запечатлели автомобиль Toyota Camry, стилизованный под бэтмобиль, фотографию необычного транспортного средства разместил у себя 27 августа портал Carscoops.

Otoxemay.vn Batmobile из Toyota Camry

Издание задается вопросом по поводу того, каким образом владелец этой машины получил разрешение использовать её на дорогах общего пользования.

Автор заметки напоминает, что сама по себе версия Toyota Camry XV20, выпускавшаяся с 1996 по 2002 год, является крайне скучным автомобилем, который явно был создан не для того, чтобы привлекать внимание.

Однако владелец этой машины не стал впадать в уныние по этому поводу и превратил седан в «совершенно сумасшедший Бэтмобиль». Именно такие эпитеты использовали пользователи форума Reddit. Для придания машине внешности бэтмобиля владелец использовал металлические и пластиковые детали, затем он покрасил их в черный матовый цвет.

На задней части машины установлены фальшивые реактивные двигатели, на передних крыльях — муляжи пулеметов. Издание предполагает, что благодаря этим и другим частям аэродинамические свойства машины должны быть просто ужасны.

Напомним, бэтмобиль — транспортное средство, используемое Бэтменом в комиксах и фильмах, созданных по одноименно вселенной DC. Стоит отметить, что многие машины, участвовавшие в съемках фильмов, были также созданы на базе серийных автомобилей.