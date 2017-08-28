Якутск, 28 августа, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Глава Якутии Егор Борисов подписал указ об объявлении траура 29 августа в связи с трагическими событиями на руднике «Мир», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики Саха (Якутия). В этот день на всей территории Якутии будут приспущены государственные флаги РФ и республики. Телеканалам и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и программы.

Ptukhina Natasha Карьер Мир в городе Мирный, Якутия

Ранее глава региона выразил свои соболезнования родственникам и коллегам оставшихся под землей горняков.

«В момент когда тысячи кубометров воды хлынули в шахту, эти ребята находились там. Четверо из них — мирнинцы, четверо из Белгородской области. Своих сыновей, братьев, мужей, отцов до последнего ждали дома близкие. Вместе с ними верили в чудо все мы. Решение о прекращении поисково-спасательной операции было тяжёлым. Но продолжать её дальше невозможно», — цитирует пресс-служба слова главы региона.

Егор Борисов пообещал оказать необходимую помощь семьям пропавших шахтеров. Для каждой из них правительство республики предусмотрело по 1 миллиону рублей. От компании АЛРОСА родственникам будут выплачены компенсации по 2 миллиона рублей.