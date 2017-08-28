Москва, 28 августа, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Сегодня, 28 августа, нефть подешевела на 25 центов с открытия до $51,95 за баррель. Американские производители начали приостанавливать свою работу из-за приближающегося урагана Харви, однако инвесторы отреагировали на данную новость весьма сдержанно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Gundelik.info Рука в нефти

«По всей видимости, участники рынка хотят для начала дождаться сведений о величине возможных повреждений инфраструктуры, но уже сейчас известно о сокращении добычи в Мексиканском заливе на 22% или 379 тыс. баррелей в сутки и эвакуации порядка 15% буровых установок», — пояснил эксперт.

«Дополнительным «позитивом» для сырья является прекращение поставок с крупных месторождений Ливии, связанное с забастовками рабочих, что, на удивление, также практически никак не отразилось на котировках», — отметил он.

«Теперь надо ждать действий со стороны инвесторов, которые, возможно, начнутся после отчета по запасам сырой нефти в США, а до тех пор нефтяные котировки навряд ли будут подвержены сильной волатильности», — считает Мащенко.

«Тем не менее, если минэнерго США 30 августа опубликует цифры, говорящие о существенных проблемах в отрасли, то цены вполне могут взлететь к отметке 53 доллара за баррель», — полагает эксперт.

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