Москва, 28 августа, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Российская валюта заметно укрепилась 28 августа. Основанием для этого стало выступление главы ФРС, где не были затронуты темы операций с балансом регулятора и дальнейшее увеличение процентных ставок, что привело к резкому падению доллара против остальных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

ИА REGNUM Рубль

«Сегодня рубль продолжил расти и с начала торгов укрепился практически на 10 копеек, во многом благодаря остаточным продажам экспортной выручки в рамках последнего дня налогового периода», — отметил эксперт.

По его мнению, «в целом для нацвалюты ситуация складывается достаточно позитивная, особенно если учитывать возможные перебои работы американских нефтяных компании из-за надвигающегося урагана Харви, который уже стал причиной сокращения суточной добычи в регионе на 22% и эвакуации 15% буровых установок».

«В настоящий момент данная новость еще не была отыграна в котировках. Однако если 30 августа регулярный отчет по запасам сырой нефти покажет существенное снижение производства, то нефть вполне может вырасти до $53 долларов за баррель, что должно привести к укреплению российской валюты до 58 рублей за доллар и 69,30 за евро в краткосрочной перспективе», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 28 августа составляют 59,14 рубля за американскую валюту (повышен на 1 копейку) и 69,69 рубля за евро (понижен на 5 копеек).