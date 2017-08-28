В США занимаются изоляцией, в России — покорением Луны: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 августа, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Зря пугаете: Ответ России на дипломатическую и экономическую изоляцию;
- Опередили США: Россия выходит на треть мировых поставок боевой авиации;
- Как наладить отношения России и США: алгоритм представили американские эксперты;
- Полёты наяву: Россия и Китай намерены совместно исследовать Луну;
- Невзирая на скандалы: большинство жителей России собираются на показ «Матильды».