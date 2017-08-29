Кызыл, 29 августа, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Получившая огромный общественный резонанс история маленькой тувинской девочки, мать которая подверглась уголовному преследованию и могла лишиться родительских прав по весьма дискуссионному поводу, завершилась благополучно. Прокурору поручено обеспечить прекращение незаконного преследования матери, а глава Тувы Шолбан Кара-оол дал по этому делу свой комментарий, в котором подробно описал, чем образ жизни в тайге отличается от жизни в российском мегаполисе. Ситуацию анализирует корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Khural.org Маленькая героиня

История началось с того, как четырехлетняя девочка, чья мать была на заработках (но приезжала к дочери и привозила все необходимое), жила в тайге у бабушки с дедушкой. Бабушка внезапно умерла от инфаркта, и незрячий дедушка отправил внучку за помощью. Девочка прошла по снегу восемь километров, сообщила о том, что случилось у нее дома, и была отправлена к врачам, которые установили, что жизнь и здоровье ребенка вне опасности.

Глава Тувы, безусловно, признает необходимость защиты детей от опасностей, но и указывает на специфику регионов, которую должно учитывать федеральное законодательство. Потому что с точки зрения обычаев и уклада коренных тувинцев в произошедшем нет ничего экстраординарного.

«И в этих условиях с малых лет нужно быть взрослым, уметь заботиться и о себе, и о близких. Но стоит наложить на эти обычаи современные законы — и сразу возникает острая коллизия», — считает Кара-оол.

Эта история отличается и тем, что помогает решить проблему, из-за которой она и случилась. Кара-оол заверяет, что семья получит квартиру в райцентре, мать пройдет курсы обучения на повара и сможет трудоустроиться, а девочка будет ходить в школу.

Подробности о случившимся читайте здесь: Правило кочевой жизни. Показательная история тувинской девочки

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