Кызыл, 28 августа, 2017, 13:36 — ИА Регнум. История маленькой С. из Тувы, которая прошла зимой восемь километров по тайге, обнажила весьма существенную проблему, заключающуюся в отсутствии возможности связаться с внешним миром и попросить помощи в экстренной ситуации. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог, экс-координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по Алтайскому краю Денис Греков, комментируя недавнее заявление главы Тувы Шолбана Кара-оола о специфике региона.

Зимняя тайга

Напомним, в феврале 2017 года в таёжном местечке Салдам-Белдир приключилась беда. У четырёхлетней С. скоропостижно скончалась бабушка. Незрячий дедушка принял решение отправить внучку на близлежащий чабанский зимник. Девочка прошла в мороз 8 километров по заснеженной тайге, чтобы известить соседей о случившемся. Для С. всё закончилось благополучно, но её мать, которая с девочкой не проживала из-за условий работы (она с отчимом С. перегоняла табун лошадей с места на место), оказалась на волоске от лишения родительских прав из-за уголовного преследования по факту оставления ребёнка в опасности. В августе 2017 года стало известно, что Генпрокуратура потребовала прекратить уголовное преследование в отношении женщины. А глава Тувы Шолбан Кара-оол, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что многие в республике «были крайне удивлены, что кто-то увидел нарушение закона в том, что девочка одна прошла несколько километров по тайге». По мнению Кара-оола, федеральное законодательство в некоторых случаях «совершенно не учитывает специфику регионов»:

«С точки зрения обычаев и исторически сложившегося уклада жизни коренных тувинцев история той же С. абсолютно естественна».

При этом от не отрицает, что детей нужно ограждать от угроз, однако считает, что «с виду благое и естественное стремление оградить своих чад от реалий жизни, будь то тайга или большой мегаполис, — это не всегда правильно».

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По словам Дениса Грекова, то, что история С. в итоге закончилась благополучно, является чистой случайностью.

«Во-первых, я не склонен обвинять мать девочки. Как я понимаю, она оставила ребёнка у родителей, хоть и в диких местах, но под присмотром. В конце концов, достаточно обычное дело, оставлять детей погостить у дедушек с бабушками. Тут, как следует из имеющейся в СМИ информации, ситуация ещё и вынужденная — у женщины проблемы с жильём и работой. Сама же история связана с отсутствием инфраструктуры — не было никакой возможности связаться с внешним миром и попросить помощи. Из-за этого возникла ситуация, когда незрячий старый человек не мог обеспечить собственное выживание и выживание внучки на месте, чтобы спокойно попросить и дождаться помощи», — считает собеседник ИА REGNUM.

Он подчеркнул, что едва ли может согласиться с главой Тувы в том, что такая ситуация нормальна.

«Ребёнок в четыре года ни физически, ни психически не готов к таким переходам. То, что всё в этот раз закончилось хорошо, — чистая случайность. Более того, я могу заподозрить, что таким образом чиновник пытается разговорами о национальных особенностях жизни тувинцев отвлечь внимание от того факта, что какая-то часть населения республики из-за неразвитой инфраструктуры не имеет доступа к медицинской помощи, образованию и, возможно, прочим социальным благам. Проблема этой девочки и её мамы оказалась в итоге решена. Это, конечно, хорошо, но не говорит о том, что проблема решается для всех остальных», — подытожил Денис Греков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Тувы проинформировал, что для семьи С. приобретут квартиру в райцентре, чтобы девочка могла нормально ходить в школу. Матери С. пообещали, что в рамках соцподдержки она сможет пройти курсы повара-кондитера для дальнейшего трудоустройства в столовую.

Добавим, Салдам-Белдир находится в 40 км от Кунгуртуга, являющегося районным центром Тере-Хольского кожууна (района) Тувы. Территория кожууна — 10 050,02 кв. км. Количество населения, по последним данным, не превышает и 2 тысяч человек.