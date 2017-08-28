Москва, 28 августа, 2017, 12:46 — ИА Регнум. У самых состоятельных жен российских чиновников годовой доход превышает 1 млрд рублей, выяснили в редакции Forbes Woman при составлении рейтинга «Самые состоятельных супруги госслужащих и депутатов России — 2017».

Три Царицы

Для составления рейтинга были приняты данные из деклараций о доходах чиновников, которые по действующему законодательству обязаны публиковать сведения о доходах близких родственников.

Выяснилось, что лидерами рейтинга стали женщины, чей доход многократно превышает доход их супругов, а в некоторых случаях — в сотни раз.

На первом месте рейтинга оказалась Гульсина Минниханова, жена президента Татарстана. Её доход за 2016 год составил 2,3 млрд рублей, в то время как у её супруга Рустама Минниханова — 7,5 млн. рублей. В качестве источника такого богатства Миннихановой называют доходы компании «Лучано», совладельцем которой она является. Во владении Миннихановой также находятся одноименный отель, ресторан и фитнес-клуб, активы которых в 2015 году оценивались в 1 млрд рублей.

Второе место в рейтинге с доходом 1,9 млрд рублей заняла Раиса Бредний, жена депутата Вадима Бредния в Улан-Удэ. Супруга депутата работает управляющим директором в компании «Титан», возглавляемой её супругом. В группу компаний входят 45 магазинов, мясоперерабатывающая фабрика, рыбозавод, кондитерский цех, ресторан и фитнес-центр.

В первую десятку рейтинга Forbes также вошли:

Ольга Богомаз, супруга губернатора Брянской области;

Екатерина Игнатова, супруга гендиректора госкорпорации «Ростех»;

Елена Некрасова, супруга депутата Госдумы Александра Николаева;

Супруга депутата воронежской областной думы Григория Чуйко;

Супруга депутата брянского горсовета Алексея Исаева;

Супруга депутата думы Ставропольского края Анатолия Жданова;

Людмила Воробьева, супруга члена Совета Федерации Юрия Воробьева;

Супруга депутата Госдумы Сергея В. Петрова

Отметим, что лидерами рейтинга оказались жены госслужащих и депутатов преимущественно из регионов.

Предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги и несовершеннолетних детей чиновники должны в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».