Гуанчжоу, Китай, 28 августа, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Очередной грузовой состав с китайскими товарами накануне покинул логистический центр в Гуанчжоу и направился в Калужскую область, где находится индустриальный парк Ворсино.

Железнодорожные перевозки

За период с 11 апреля 2017 г. по маршруту из Гуанчжоу в Россию проследовало 43 поезда, которые доставили более 17 тыс. тонн продукции на сумму $236 млрд., пишет «Синьхуа».

Расстояние в 11 тыс. км состав преодолевает всего за 15−18 дней, что более чем на 1,5 месяца быстрее доставки по морю. Специалисты отмечают, что поезда, следующие в Россию, всегда полностью загружены, что подтверждает высшую степень развития торговых отношений между РФ и КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, торговля между провинцией Гуандун и Россией находится на подъеме. Торговый оборот между китайской провинцией и РФ в 2016 году составил 37,26 млрд юаней, а по итогам первых двух месяцев 2017 года торговый оборот продемонстрировал рост в 27,2% и составил 6,37 млрд юаней.