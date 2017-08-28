Керчь, Крым, 28 августа, 2017, 12:41 — ИА Регнум. В Керченский пролив 27 августа к фарватерным опорам доставлена железнодорожная арка Керченского моста, сообщили в Росавтодоре.

Цитата из видео Керченский мост, 5 августа Началась подготовка железнодорожной арки Крымского МОСТА. Железнодорожная арка Крымского моста

Плавсистема, на которой была доставлена арка, зафиксирована якорными тросами.

Сегодня, 28 августа, началась подготовка к очередному важному этапу операции: подъему на проектную высоту в 35 метров. Ведется закрепление подъемных тросов к подхватным балкам арочного пролета.

После этого на домкраты будет поэтапно передаваться нагрузка: сначала в 5% от веса пролетного строения, затем в 50%, далее — в 100%. Арка поднимется от плавучих опор на один метр.

Поэтапная операция по монтажу арки продолжится в течение следующих суток.

В операции по подъему и монтажу арки задействованы до 30 человек. Установка железнодорожной арки на фарватере в общей сложности не превысит 72 часов.

Второй этап установки автодорожной арки Керченского моста запланирован на сентябрь.

Отметим, работы по транспортировке и монтажу арочных пролетов Керченского моста сопровождается комплексным мониторингом инженерных конструкций и систем.

На арочном пролете установлены 20 датчиков — тензометров, которые отслеживают изменения деформации напряжения конструкции, начиная от подготовки арки к перевозке и заканчивая ее установкой на опорные части.

Мониторинг позволяет оперативно отслеживать и в случае необходимости реагировать на возникающие изменения.

Кроме того, создается уникальная база для проектирования в будущем объектов, аналогичных проекту Керченского моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в Керченском проливе строители моста начали уникальную операцию по транспортировке и установке на фарватерные опоры арки железнодорожной части Крымского моста, которая весит более 6 тысяч тонн.

Добавим, во время установки арки судоходство в Керчь-Еникальском канале ограничивается.

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