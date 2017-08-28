Севастополь, 28 августа, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Правительство Севастополя разработало программу восстановления 64 парковых зон города. В ближайшие пять лет на их благоустройство планируют израсходовать 4,8 млрд рублей. Программа утверждена на заседании правительства 28 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Динопарк в Севастополе

Речь не идет о строительстве новых парковых зон, а только о реконструкции существующих парков и восстановлении скверов на заброшенных пустырях.

«За это период планируется восстановить 64 парка и сквера общей площадью один миллион квадратных метров. Таким образом, к 2022 году мы восстановим все парки и скверы, которые были заложены в городе Севастополе при его проектировании и строительстве», — заявил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.

Он напомнил, что в 2017 году приводятся в порядок пять городских парков. Продолжается благоустройство динопарка в Гагаринском районе и парка в районе пляжа Учкуевка. В рамках федеральной программы 1 сентября начнется реконструкция парка Победы (стоимость строительных работ около 1 млрд рублей) и продолжатся работы в парке им. А. Ахматовой вблизи пляжа Солнечный.

Напомним, что на этом объекте подрядчик строительства под давлением общественности оборудовал специальный проход на пляжную территорию.

Согласно городской программе восстановления зеленых зон, в 2018 году ожидается реконструкция еще пяти парков, в 2019 — 15 парковых зон, в 2020 — 13 и так далее.

В добавление к объектам 2018 года горхоз собирается до конца нынешнего года приступить к проектам реконструкции ещё шести парков. Зачастую это новое строительство, потому что на их месте заброшенные пустыри, отметил врио губернатора Дмитрий Овсянников. Глава Севастополя добавил, что важно увязать восстановление скверов с программой развития городской среды — с ремонтом автодорог и благоустройством дворов.