Париж, 28 августа, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Французская актриса Мирей Дарк скончалась в ночь на 27 августа, новость о смерти подтвердили её близкие, об этом 28 августа сообщила газета Le Figaro.

Цитата из к/ф «Высокий блондин в черном ботинке». Реж. Ив Робер. 1972. Франция Мирей Дарк

Мирей Дарк было 79 лет, она считалась иконой французского кино. Актриса рассказывала, что свой псевдоним она взяла в честь жанны д`Арк.

Родилась она в 1938 году, её первой работой в кино стала роль в фильме «Развлечения» (Les Distractions) режиссера Жака Дюпона. Всего в её карьере насчитывается более 50 фильмов.

Одной из её самых известных работ в кино стала роль Кристин в комедии «Высокий блондин в черном ботинке», именно в этом фильме Пьер Ришар получил свою широкую известность. Мирей Дарк навсегда запомнилась зрителем своим экстравагантным черным платьем с оголенной спиной.

Стоит отметить, что популярность этого фильма не давала покоя Голливуду и в 1985 году режиссером Стэном Драготи была выпущена лента «Человек в одном красном ботинке». Главную роль в нем сыграл Том Хэнкс.

Мирей Дарк также снималась в фильмах с Аленом Делоном, таких как «Джефф», «Спешащий человек», «Борсалино и компания». В Какой-то момент у них случился роман, который продолжался 13 лет.