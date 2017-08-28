Чебоксары, 28 августа, 2017, 12:17 — ИА Регнум. В Чувашии проект строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург (ВСМ-2) затрагивает три объекта археологического наследия. Это две курганные группы и одно святилище. При строительстве железнодорожной трассы данные объекты будут частично утеряны, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Ковш бульдозера

На общественное обсуждение вынесен акт государственной историко-культурной экспертизы мероприятий по сохранению объектов культурного наследия при строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург в границах Чувашии. В ходе научно-исследовательских работ, проведённых Институтом археологии РАН, выявлены три объекта в Чувашии, которые попадают в зону отвода трассы. Все они расположены в Чебоксарском районе. Это две курганные группы — у деревни Мамги Ишлейского поселения и у деревни Пикшик Сарабакасинского поселения. Также под строительство подпадает святилище у деревни Шинерпоси Шинерпосинского поселения. Ожидается, что в результате строительства данные объекты будут частично утеряны.

Отметим, что Шинерпосинское святилище, которое существовало на протяжении 1 тыс. лет, считается одним из крупных культовых комплексов на территории Чувашии. Ориентировочно его площадь превышает 10 тыс. кв. метров. На этом месте совершали моления и обрядовые действия, чтобы задобрить языческих богов. Ранее археологам удалось найти здесь предметы быта, кострища, жертвенную яму с ритуальным камнем и курганообразные насыпи из костей животных. Близ деревни Пикшик находится одиночный курганный могильник бронзового века.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе ВСМ-2 пройдет по территориям Ядринского, Моргаушского, Чебоксарского и Марпосадского районов.

Напомним, высокоскоростная магистраль Москва — Казань должна стать первой в России магистралью со скоростью движения от 200 до 400 км в час. ВСМ протяженностью 770 км соединит Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. В будущем магистраль смогут продлить до Екатеринбурга, а в более отдаленной перспективе — до Пекина. Стоимость строительства магистрали составит около 1 трлн рублей.