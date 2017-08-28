Ярославль, 28 августа, 2017, 12:29 — ИА Регнум. В Ярославле 28 августа состоится круглый стол, посвященный памятнику природы — Павловской роще на берегу Волги. Градозащитники и экологи призывают горожан прийти на круглый стол с противогазами и зелеными веточками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ru.torange.biz Береза

Они считают, что мероприятие это призвано «подготовить почву» для застройки Павловской рощи.

«Нас настораживает, что на этот круглый стол не пригласили жителей и представителей общественности. Сейчас сложно давать оценки и прогнозы, зачем он проводится, какие будут результаты. Но мы собираемся туда прийти. Пустят ли нас — неизвестно» — говорит эколог Анна Головина корреспонденту ИА REGNUM.

Между тем, согласно официальной информации, «целью данного мероприятия является привлечение внимания к проблемам благоустройства Павловской рощи и обсуждение путей их решений, а также недопущение политических спекуляций по вопросам культурного и исторического наследия Ярославля».

Инициатором проекта выступил депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев. В работе круглого стола примут участие ученые-историки, общественные деятели, представители власти. Со вступительным словом к участникам мероприятия обратится мэр Ярославля Владимир Слепцов.

За комментариями журналист ИА REGNUM обратился к депутату муниципалитета Роману Галагаеву.

«Я не организатор этого мероприятия. Кого туда приглашают или не приглашают — я не в курсе и этим вопросом не занимаюсь. Со своей стороны я дал список тех людей, которых хотел бы видеть на совещании, чтобы специалисты рассказали, что это за памятник, дали пояснения по его истории. Я хочу прекратить все эти спекуляции: мол, здесь кто-то что-то будет строить. Таким образом непорядочные люди пытаются получить предвыборные дивиденды, представляясь защитниками Павловской рощи. Среди них есть и коммунисты, которые в свое время ее и разрушили: снесли усадьбу Вахромеева, две церкви напротив Толги. Там был дебаркадер, паломники ездили на Толгу, — все разорили, перевернули вверх дном, всю религию, всю тысячелетнюю историю города Ярославля перечеркнули. И сейчас говорят, что они защитники. Чего защитники?» — говорит Роман Галагаев.

По его словам, на сегодняшнем совещании специалисты как раз будут обсуждать дальнейшую судьбу Павловской рощи и особо подчеркнул — никакого строительства на территории памятника быть не может.

«Павловская роща находится в реестре федеральных памятников культурного наследия. Сейчас пиарится все, кому не попадя, что там будет стройка. Но это бред. Можно сколько угодно передергивать эту тему, но существует масса мероприятий, которые связаны с защитой памятников: ФЗ-73, Конституция РФ, куча различных подзаконных актов, есть Министерство культуры, есть департамент охраны объектов культурного наследия. Роща — это федеральный памятник регионального значения. Капитальное строительство на территории и объектов культурного наследия запрещено! Что еще надо сказать? Там строить просто не дадут. Да, по соседству СК «Прогресс» строит, но по соседству находится Ярославль, по соседству с нашим Кремлем находится Богоявленская площадь, по соседству с любым из памятников находятся жители Ярославля. При этом никто же не консервировал Ярославль? Давайте не будем строить Сокол, Брагино, в центре ничего не будем строить? Жизнь идет, меняется. Посмотрите фотографии Гонконга 60 лет назад и сегодня — о чем разговор вообще? У памятника есть четкие границы, регламент и порядок его использования и охраны. Ничего там строить не будет никто, это вранье полное. Сегодня будет проходить рабочее совещание со специалистами. Они расскажут об истории Павловской рощи, о том, что там был французский сад, аллеи, дубы, некоторые деревья чудом сохранились. Но сейчас парк в ужасном состоянии, им никогда никто не занимался. Мы сейчас стали столицей Золотого кольца. Павловская роща занимает 19 гектар, мы предлагаем ее восстановить, благоустроить, проредить подлесок, который вырос, туалеты, в конце концов поставить, лавочки. Хотелось бы вернуть исторический маршрут на Толгу через Павловскую рощу на паромчике, чтобы туристы могли перебираться туда не через весь Ярославль» — говорит Галагаев.

На вопрос — не хочет ли он выступить инвестором этого проекта, Роман Галагаев ответил, что это не тот случай.

«На совещании будут специалисты и по этому вопросу. Никаких инвесторов здесь не надо, это государственный объект, и не нужно здесь продолжать спекуляции. Не надо думать, что сейчас появится инвестор на памятник площадью 19 гектар. Это потребует огромных вложений, не один десяток миллионов рублей нужен, чтобы привести парк в порядок. Нужен проект, федеральное финансирование. Есть целая государственная программа, куда область и город могут заявиться. Этот вопрос по Павловской роще будет поднят, для этого рабочее совещание и назначено. Там будет присутствовать очень крупная компания, которая занимается проектированием и работает с Минстроем, чтобы можно было заявиться программу. Я не буду пока всего рассказывать, но по этой схеме работают Москва, Санкт-Петербург» — отметил депутат.

Кроме этого, Роман Галагаев очень нелестно высказался о ярославских градозащитниках и экологах:

«Это несерьезные люди с дыркой от баранки в кармане, которые готовы только покричать. Где эти защитники были, когда в роще проходил субботник? Они появляются только тогда, когда кто-нибудь начинает что-то делать, пиарят себя, свою роль в этой системе. Они только называют себя градозащитниками. У нас закончил педуниверситет ‑ и уже градозащитник, отойдите все в сторону. При этом реально ни квалификации, ни знаний, ни наработок. Если они градозащитники — то пускай бы занимались чем-то полезным. Какой коэффициент полезного в их деятельности? По любой теме они против, что бы ни делось в городе — все плохо. Эти градозащитники всегда в обозе идут пятым номером и всегда недовольны» — заявил Роман Галагаев.

В числе участников круглого стола значатся член Президиума Ярославского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Владимир Извеков, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой рекламы и связей с общественностью исторического факультета ЯрГУ Виктория Марасанова, глава Дзержинского района Екатерина Мусинова, директор департамента по управлению государственным имуществом Ярославской области Александр Скворцов, директор ООО «Ландшафт» Борис Шеремет.

ИА REGNUM будет следить за тем, как будут развиваться события. Возможно, компромисс все же возможен и жители попадут на совещание, где сами смогут задать вопросы о дальнейшей судьбе Павловской рощи.