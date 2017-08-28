Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 августа, 2017, 12:16 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области вандалы оторвали руку памятника святителю Луке — Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому, который установлен в сквере у районной больницы. Об этом сообщает газета «Независимая. Жизнь в Переславле».

Независимая-переславль.рф Поврежденный памятник святителю Луке

Памятник хирургу, ученому, архиепископу Симферопольскому и Крымскому, причисленному к лику святых был установлен в августе 2015 года. Святитель Лука в начале прошлого века в течение семи лет жил в Переславле-Залесском. Сейчас мощи святого покоятся в Симферополе.

Бронзовая, как тогда сообщалось, фигура святого появилась возле городской поликлиники благодаря инициативе недавно посетившего город народного артиста СССР Василия Ланового, руководителя проекта «Аллея российской Славы» Михаила Сердюкова и главного судебного пристава России Артура Парфенчикова. Изготовление и установку финансировало Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Предположительно скульптуру повредили охотники за цветными металлами, которые думали, что памятник выполнен из бронзы. Тем более, что местные СМИ именно так рассказывали про него при открытии. Но памятник, как оказалось, был сделан не из металла, а из другого, более ломкого материала.

Кто будет восстанавливать памятник пока неизвестно. В управлении службы судебных приставов по Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM не смогли прокомментировать ситуацию. Автор памятника краснодарский скульптор Александр Аполлонов погиб в автокатастрофе 12 июня 2017 года.