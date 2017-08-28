Ростов-на-Дону, 28 августа, 2017, 12:20 — ИА Регнум. «Победа!» — так охарактеризовали общественники и жители станицы Старочеркасской отказ Верховного суда России рассматривать жалобу Ростовской-на-Дону епархии. Это означает, что Атаманский дворец и ещё два здания Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника не перейдут во владение Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря, передает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Атаманский дворец

«Отказать религиозным организациям «Ростовская-на-Дону Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» и «Свято-Донской Старочеркасский мужской монастырь Ростовской-на-Дону Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в определении суда.

Стоит отметить, что до этого три суда признали незаконной передачу недвижимого имущества Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника во владение Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря. Дело рассматривалось служителями Фемиды арбитражного суда Ростовской области, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Напомним, в июне 2017 года Донская митрополия дошла до Верховного суда РФ, несмотря на то, что трижды служители Фемиды признавали объект культурного наследия светским. При этом в апреле в Краснодаре епархия получила отказ в передаче Атаманского дворца.

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По мнению судей, распоряжение министерства имущественных и земельных отношений региона о передаче Ростовской-на-Дону епархии зданий Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника противоречит нормам федерального закона и нарушает права на владение и пользование объектом культурного наследия. Тем более, что монастырю ранее уже было передано 12 объектов, чем фактически обеспечена деятельность монастыря.

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Ростовская область: суд отказал в передаче Атаманского дворца епархии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судебные тяжбы между музеем и епархией начались в 2016 году после того, как обращение к региональным властям не возымело должного эффекта.

Хранители истории и жители древней столицы донского казачества потребовали у губернатора Ростовской области отменить распоряжение, подписанное минимуществом Ростовской области 28 сентября 2015 года. Причём документ был незаконным. Но глава региона в процесс предпочёл не вмешиваться, передав ответственность за судьбу зданий служителям Фемиды.

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Также в защиту музея выступил президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В феврале 2016 года он направил письмо главе региона с просьбой сохранить Атаманский дворец в собственности музея. По его мнению, музейные богатства после передачи Донской митрополии могут исчезнуть.

«Передача религиозным организациям имущества религиозного назначения в нашей стране не носит характер реституции, а является исключительно жестом доброй воли светского государства по восстановлению исторической справедливости в отношении различных религиозных организаций России. Сохранить богатства, передать их следующим поколениям — наша общая обязанность не только в силу норм Конституции Российской Федерации, но и по совести», — было сказано в обращении.

Позицию музейщиков поддержал и доктор исторических наук, профессор кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения исторического факультета Южного федерального университета Анатолий Агафонов. Он утверждал, что минимущество области нарушило закон, так как земля и постройки на момент выхода этого акта являлись федеральной собственностью, а не муниципальной.

«Не может орган более низкого уровня распоряжаться тем, что ему не принадлежит. Но у нас чиновник правит бал. Ну и получили в итоге потоп общественного возмущения», — отмечал ранее собеседник.

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Распоряжение Минимущества Дона о передаче Атаманского дворца отменить можно