Москва, 28 августа, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Летом 2017 года отечественные фильмы в принципе проиграли зарубежным в позиционировании: их премьеры совпадали по времени с выходом громких американских блокбастеров, считает креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков.

Кинозал

Оценивать успех фильма по сборам в целом достаточно спорная практика. Как минимум потому, что есть такая штука, как инфляция, и фильм снимают при одной стоимости денег, а продается он при другой. Кроме того, и на Западе полной окупаемости (когда доходы от картины в два и более раза превосходят расходы на её создание) добиваются далеко не все известные фильмы.

Там это связанно в первую очередь с тем, что кинобизнесу невыгодно демонстрировать прибыль: она облагается другими налогами, и стоимость продакшена раздувается всеми возможными способами.

В отечественном кинематографе сложность и бессмысленность этого показателя усложнена господдержкой кино. Если производство фильма на определенный процент уже оплачено государством, не нужно ли вычитать эту сумму из стоимости продакшена, прежде чем считать, окупился ли фильм для его авторов? Ведь государство-то, как я понимаю, все равно не участвует в получении барышей от проката.

В целом сам показатель окупаемости (особенно в сравнении с прошлыми годами) говорит не больше, чем «средняя температура по больнице». Но злоупотребление именно им приводит к радикальному снижению качества картин, что, в свою очередь, ставит вопрос — стоит ли Министерству культуры оценивать успех того или иного фильма именно по сборам?

Ну и кроме того, были и принципиальные ошибки с позиционированием: не стоит забывать о громких летних премьерах американских блокбастеров, с которыми нам просто нечем конкурировать. Этим летом в одну и ту же неделю вышли у них «Чудо-женщина» а у нас — «Нелюбовь»; также совпали выходы фильмов «Мумия» и «Анна Каренина. История Вронского», «Трансформеры» и «Холодное танго».

На что ребенок пойдет в первую очередь? На «Человека-паука» или на «Сказ о Петре и Февронии»? Ответ кажется очевидным. Ориентацией на детскую аудиторию американское кино определило выбор зрителей. А отечественные режиссеры выпускали взрослое «большое» кино и ожидаемо проиграли.

Ранее российский кинокритик и киновед, постоянный автор ИА REGNUM Сергей Кудрявцев в своей статье накануне очередного Дня российского кино, который по традиции отмечается по-прежнему 27 августа, проанализировал состояние отечественного кинематографа на основе зрительских предпочтений в прокате за 25 лет.

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Если обратить внимание на жанровую составляющую этих картин, то 40% можно так или иначе отнести к различного рода комедиям — от лирических до эксцентрических, включая в данный ряд также анимационные ленты, поскольку в них тоже много юмора.