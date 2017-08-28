Ханты-Мансийск, 28 августа, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Открытое горение на скважине 1825 Ван-Еганского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе ликвидировано. Об этом 28 августа сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Navoine.info Горящая нефть

Отмечается, что ликвидировать открытое горение удалось 28 августа в 00:30 мск. Устье скважины было загерметизировано.

Ван-Еганское месторождение в Югре разрабатывает Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие. Оно входит в «РН Холдинг», который, в свою очередь, принадлежит «Роснефти».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на скважине 1825 кустовой площадки №50 Ван-Еганского месторождения начался 10 августа. Во время буровых работ случился неконтролируемый выброс газа из скважины, что привело к возгоранию. Серьезные ожоги получили восемь рабочих. Было возбуждено уголовное дело о нарушении охраны труда. Нарушение соответствующий требований стало, предположительно, причиной ЧП.

В результате пожара оказалась разрушена буровая вышка. Огонь мог перекинуться на три соседние скважины. 16 августа зона фонтана была полностью локализована, однако пожар так и не был потушен. На месте происшествия создали оперативный штаб, к расчистке устья скважины привлекли специализированные организации.

Читайте также: Буровая вышка разрушена: в Югре пятые сутки пытаются потушить пожар