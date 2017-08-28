Донецк, 28 августа, 2017, 12:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 27 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии девять раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 24 раза, сообщают 28 августа СМИ народных республик.

ИА Красная Весна Взрыв. ДНР. 2016.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили девять раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по пгт Фрунзе, населенным пунктам Калиново, Желобок, Лозовое, Калиновка, Пришиб.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм, подствольные гранатометы ГП-25, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, стрелковое оружие.

Читайте также: Дипломат США: Конфликт на Украине приведет к абсолютной изоляции России

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 24 раза. Под огнем оказались 14 населенных пунктов.

Обстрелами украинских силовиков были повреждены несколько зданий в Ясиноватой.

«Штаб АТО» зафиксировал 22 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного и Лебединского.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Майорска, Луганска.

Напомним, уже более трех лет на Украине продолжается гражданская война, развязанная Киевом. Несмотря на заключенные Минские соглашения, Украина не намерена решать конфликт мирным путем, запрашивая у своих союзников оружие и стягивая войска и технику к линии фронта.