Вильнюс, 28 августа, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Члены Комитета по иностранным делам парламента Литвы выслушали советника премьера Дейвидаса Матулениса, которого пригласили в комитет, чтобы тот пояснил решение правительства «продолжать оказывать на Белоруссию давление из-за АЭС, но вместе с тем развивать хорошие экономические отношения». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 августа, в Сейме Литвы.

(сс) Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

Инициатор встречи, председатель подкомитета по иностранным делам консерватор Жигимантас Павиленис называет такое заявление «предательством». А советник премьера Матуленис утверждает, что вопрос Белорусской АЭС будет и дальше оставаться в политических повестках. «Говорить, что вопрос Островца вычеркивается из повестки — полный абсурд. На эту тему и шла дискуссия. Этот вопрос как раз не вычеркивается, и мы будем прилагать еще больше усилий, чтобы сплотить международное общество», — сказал после встречи в Сейме Матуленис.

Советник премьера также подтвердил, что планируется улучшать экономическое сотрудничество стран, но вопрос БелАЭС «здесь ни при чем».

Часть членов Сейма считает, что курс на улучшение экономических отношений Литвы с Белоруссией — признак, что вопрос БелАЭС правительство перестанет нагнетать. «Экономические отношения — это интересы нашего Клайпедского порта, компаний Klaipėdos naftos и Lietuvos geležinkeliai, они тоже важны. В этой сфере и существует это экономическое сотрудничество, но просто эти вопросы точно не связаны с Островцом», — уверяет Матуленис.

После встречи консерватор Павиленис уверял, что поднимать вопрос БелАЭС отдельно от других — неправильно. «Я считаю, что это было ошибкой публично делать такие заявления и отделять вопрос Островца от других. Члены Сейма договорились, что Островец остается главным вопросом в наших отношениях с Белоруссией. И уменьшат значение этого вопроса — это неправильно», — сказал Павиленис.

«Такое заявление показало настоящее мнение правительства по этому вопросу, и оно не соответствует нашей позиции. Мы считаем, что это самый главный вопрос. И так считают многие граждане нашей страны, которые подписались под этим проектом. И все члены Сейма единодушно высказываются против проекта Белорусской АЭС», — сказал представитель партии консерваторов. Он утверждает, что такие заявления «мешают поднимать вопрос Белорусской АЭС на Европейском Совете и сделать этот вопрос частью повестки президента США Дональда Трампа».

Напомним, российская госкорпорация «Росатом» строит АЭС в Островецком районе Белоруссии неподалёку от литовской границы. Литовское правительство утверждает, что работы проводятся «без соблюдения требований безопасности и защиты окружающей среды». Минск все упреки считает беспочвенными и политизированными. Власти Литвы обещают не впустить в страну электроэнергию, произведенную на Белорусской АЭС, и призывают другие государства региона присоединиться к этой инициативе, однако такое желание пока не находит понимание в соседних с Литвой странах. Латвийские власти уже отказались бойкотировать электроэнергию из Белоруссии.