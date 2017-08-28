Токио, 28 августа, 2017, 11:42 — ИА Регнум. В Японии на листовке, призывающей изменить 9-ю статью Конституции, отвергающую право страны обладать вооруженными силами и вести войны, наряду с лидером КНДР Ким Чен Ыном изображен президент РФ Владимир Путин.

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«— Мамочка, а зачем менять конституцию? — Для того, чтобы вас защитить», — говорится в листовке.

На рисунке изображены террорист с автоматом и главы трех стран с атомными бомбами за спиной: глава Северной Кореи Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин.

Напомним, ранее премьер-министр Синдзо Абэ предложил законопроект о девятую статью Конституции страны, отвергающую право Японии обладать вооруженными силами и вести войны. В мае 2017 года Абэ заявил о намерениях провести эту конституционную реформу в 2020 году.

По его намерениям, в 9-ю статью должно быть внесено положение о Силах самообороны. Идею пересмотра Конституции поддерживает правящая Либерально-демократическая партия Японии.

В девятой статье говорится о том, что Япония отказывается от войны, как суверенного права нации, на вечные времена и никогда не будет впредь создавать «сухопутные, морские и военно-воздушные силы», равно как и другие средства войны.

Конституция Японии была написана при участии и под контролем американской военной администрации. Силы самообороны Японии появились позже — в 1954 году. С 1947 года никаких поправок в основной закон не вносилось.

Ранее Министерство обороны Японии заявило о намерении обсудить вопрос оснащения вооруженных сил своей страны «наступательным оружием для ударов по базам потенциального противника». Речь идет, в первую очередь, об оснащении уже претендующих на место в десятке сильнейших армий мира так называемых Сил самообороны крылатыми ракетами.

Рассмотрение данного вопроса должно завершиться к лету будущего года. К концу же 2018 года японские власти собираются разработать пятилетний среднесрочный план обеспечения обороны страны. Будет запрошено соответствующее финансирование на 2019 год.