Чебоксары, 28 августа, 2017, 12:17 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках продолжающихся общественных обсуждений опубликовано описание схемы прохождения высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Екатеринбург (ВСМ-2) по территории Чувашской Республики (участок трассы Москва — Казань). В регионе ВСМ-2 пройдет по территориям Ядринского, Моргаушского, Чебоксарского и Марпосадского районов. Соответствующее описание и карты опубликованы в рамках обсуждения акта государственного историко-культурной экспертизы. ИА REGNUM публикует описание схемы проезда и карты прохождения трассы ВСМ-2 по территории Чувашии.

Rzd.ru Участок Москва — Казань

Ядринский район

В Ядринском районе трасса ВСМ-2 занимает 28,584 км и проходит по территории Стрелецкого, Иваньковского, Чебаковского, Малокарачкиного, Ювановского сельских поселений. Она пересекает 13 автомобильных дорог, из них одна — регионального значения, четыре — местного. Остальные дороги обслуживают садоводство, лесной участок и земли сельхозназначения.

На территории Стрелецкого сельского поселения трасса пересекает садоводство и обслуживающую его дорогу. Помимо этого, дорога связывает село Белавка Нижегородской области и деревню Стрелецкая. В точке пересечения трасса выполнена в насыпи высотой 8,8 метров, что позволяет сделать автодорожный тоннель в виде прокола. На пересечении с дорогой регионального значения Никольское — Ядрин — Калинино планируется устройство железнодорожного путепровода. Трасса ВСМ-2 пересекает автодорогу местного значения Никольское — Иваньково, где на месте пересечения планируется путепровод над трассой ВСМ-2.

От деревни Иваньково к сельхозземлям в направлении федеральной трассы М-7 «Волга» и в направлении реки Сура идут две дороги, пересекаемые трассой ВСМ-2. В месте пересечения ВСМ-2 проходит по железнодорожному мосту.

Автомобильная дорога Алексеевка — Сучково является лесотехнической противопожарной дорогой, а также обеспечивает быстрый выезд из деревни Алексеевка на федеральную трассу М-7 «Волга». Решение: пересечение с трассой ВСМ-2 в виде автодорожного путепровода над трассой ВСМ-2 (в выемке глубиной 25,57 метров). Дорога реконструируется по IV категории.

Трасса ВСМ-2 отрезает территорию сельскохозяйственных земель от села Пошнары, пересекая две дороги, обеспечивающие подъезд к землям. Дороги ведут от села в направлении М-7 «Волга». На пересечении с первой автомобильной дорогой предлагается устройство дорожного путепровода над трассой ВСМ-2. Дорога реконструируется по IV категории. Согласно продольному профилю, трасса ВСМ-2 решена при пересечении со второй дорогой в выемке глубиной 3,75 метров. Грунтовая дорога, используемая в настоящее время для проезда сельхозтехники, имеет ненормативный продольный уклон, сложный рельеф территории не позволяет сделать путепровод. С целью снижения затрат проектом предлагается устройство только одного путепровода на подъездных дорогах к сельскохозяйственным землям.

На границе Ядринского, Малокарачинского и Ювановского сельских поселений расположен большой лесной массив. От деревни Изамбаево в восточном направлении в сторону трассы М-7 «Волга» ведёт лесотехническая противопожарная дорога. В проекте на месте пересечения автомобильной дороги с ВСМ-2 предлагается устройство путепровода. Изменения трассы автодороги приведёт к вырубке части лесного массива. Дорога реконструируется по IV категории.

От дороги местного значения к деревне Ленино идёт подъездная дорога местного значения, пересекаемая ВСМ-2. Проектом предлагается вариант изменения трассы подъездной дороги к деревне.

ВСМ-2 пересекает дорогу местного значения Янымово — Медякасы, обеспечивающую подъезд к населённым пунктам восточной части Ядринского поселения. На месте пересечения трасса ВСМ-2 будет решена в выемке глубиной 10,5 метров, что позволит не менять высотные отметки дорожного полотна.

В границах Ядринского района над реками Сура, Хартно, Юнга 1-я, руслами рек Пошнарка и Унга будет построено девять железнодорожных мостов.

Моргаушский район

В Моргаушском районе протяжённость ВСМ-2 составит 22,138 км и пройдёт по территориям Ярославского, Юнгинского, Хорнойского, Орининского и Ярабайкасинского поселений. Она пересекает десять автодорог, в том числе две — регионального значения, шесть — местного, а также две подъездные дороги к сельхозземлям и кладбищу.

На 603 км+315 трасса ВСМ-2 пересекает подъездную грунтовую дорогу к сельскохозяйственным землям от деревни Нискасы, решение пересечения — в виде путепровода. ВСМ-2 также пересекает дорогу регионального значения «Сура» на территории Юнгинского поселения — на этом месте планируется путепровод. К кладбищу от выселка Первое мая ведёт грунтовая дорога. Чтобы сохранить подъезд к объекту, проектом предлагается проезд по западному ответвлению дороги, так как оно имеет более пологий продольный уклон, соответствующий нормативу, и проходит под железнодорожным мостом трассы ВСМ-2 над рекой Юнга 2-я. Подъездная дорога к кладбищу будет совмещена со скотопрогоном.

ВСМ-2 отрезает территорию сельскохозяйственных земель от деревни Хорной, пересекая две дороги местного значения. Дороги ведут от деревни к бывшей ферме КРС ООО «Агрофирма «Путь Ильича» и бывшему крытому току. По дороге к бывшей ферме планируется путепровод, подход к которому будет осуществляться по требующим устройства насыпям. Устройство путепровода в створе второй дороги осложнено условиями рельефа и расположением объектов инженерной инфраструктуры. Подъезд будет по действующей грунтовой дороге, проходящей под проектируемым железнодорожным мостом над рекой Суратка на км 613+710. Устройство путепровода в створе дороги местного значения Басурманы — Пикикасы осложнено условиями рельефа: крутой существующий продольный уклон дороги. Изменение трассы дороги без пересечения с ВСМ-2 является наиболее эффективным и экономически выгодным решением.

Автодорога регионального значения Авданкасы — Моргауши — Козьмодемьянск пересекает трассу ВСМ-2 под острым углом. Возможно, потребуется частичная перетрассировка автодороги. ВСМ-2 в месте пересечения, согласно разработанному продольному профилю, решена в выемке глубиной 11,57 метров, что позволит не менять высотные отметки дорожного полотна автомобильной дороги. Дорога совмещена со скотопрогоном по просьбе администрации Моргаушского района.

От деревни Семенькасы к сельскохозяйственным землям идут две дороги в направлении села Оринино и деревни Молгачкасы. Наиболее экономически выгодным решением обеспечения подъезда к полям является устройство одного пересечения. Проектом предлагается рассмотрение варианта изменения трассировки дороги Молгачкасы — Семенькасы и проходом её под железнодорожным мостом через реку Елачка. Дорога совмещена со скотопрогоном по просьбе администрации Моргаушского района. Решение пересечения дороги местного значения Акрамово — Сятракасы предложено в виде путепровода.

В границах Моргаушского района будут устроены шесть железнодорожных мостов над реками Юнга 1-я, Полупоси, Юнга 2-я, Елачка и Суратка. Существующие скотопрогоны, расположенные вдоль рек, будут располагаться под железнодорожными мостами, ВСМ-2 их не пересекает. Скотопрогон вдоль дороги Басурманы — Пикикасы рекомендуется перенести.

Чебоксарский район

В Чебоксарском районе ВСМ-2 проходит по землям (порядок прохождения трассы с запада на восток) Ишлейского, Кшаушского, Сарабакасинского, Лапсарского, Кугеського (на незначительном протяжении), Сирмапосинского, Абашевского (на незначительном протяжении) и части Шинерпосинского сельских поселений. Размещение новой железнодорожной станции Чебоксары ВСМ предусмотрено на территории Шинерпосинского поселения.

По территории Ишлейского поселения трасса проходит южнее населённых пунктов Вуспюр-Чурачики, Мутикасы, Мускаринкасы и севернее деревни Мадикасы. По территории Кшаушского поселения трасса ВСМ-2 проходит между деревнями Мемеши и Янглильдино, по территории Сарабакасинского поселения — в северной части между деревнями Пикши и Хурынлых, по территории Лапсарского — с юга от ЛЭП. Далее ВМС-2, пересекая границу между Кугеським и Сирмапосинским поселением, попеременно проходит то по южной территории Кугесьского поселения, то на севере Сирмапосинского поселения.

ВСМ-2 на незначительном протяжении проходит в самой северной части Абашевского поселения, на незначительно участке в земли Абашевского поселения вдаются земли Шинерпосинского поселения.

По территории Шинерпосинского сельского поселения трасса проходит к северу от трассы автомобильной дороги регионального значения Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск, практически параллельно ей. В границах Чебоксарского района с включением станции Чебоксары ВСМ прохождение трассы ВСМ-2 предусмотрено по 13 эстакадам, общая протяжённость которых составит 6277 метров (или 19,5% от протяженности трассы в этих границах).

Пересечение трассы ВСМ-2 с существующими путями сообщения предусмотрено по железнодорожным путепроводам, по трассе планируется размещение разделительных пунктов, делящих ВСМ-2 на блок-участки. В границах Чебоксарского района таким разделительным пунктом является станция опорного типа Чебоксары ВСМ.

Железнодорожную станцию Чебоксары ВСМ предусмотрено разместить в Шинерпосинском сельском поселении на км 652+000 — 653+721 трассы ВСМ-2. Площадь станции Чебоксары ВСМ составляет 32,6 га. На станции запроектировано три главных пути, семь приемоотправочных путей и 19 прочих. Общая длина укладываемых путей — 13,9 км. В комплекс станции входят две высокие пассажирские платформы, здание железнодорожного вокзала на 1200 пассажиров, производственно-служебное здание и устройства служб по приёму и отправке поездов и инженерного обеспечения (опорная тяговая подстанция, очистные сооружения канализации, пожарные водоёмы, насосные станции, склады и прочие устройства).

С юга территория примыкает к автомобильной дороге республиканского значения Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск, по которой обеспечивается связь станции с аэропортом и существующими железнодорожным, автобусными и речным вокзалами Чебоксар, с Новочебоксарском, а также и со всеми населёнными пунктами Чувашии, так как автомобильная дорога имеет выход на региональную дорогу А-176 «Вятка», которая, в свою очередь, примыкает к федеральной трассе М-7 «Волга». Расстояние по автомобильным дорогам до городов Чебоксары и Новочебоксарск одинаковое, 19 км. Предусматривается реконструкция региональной дороги Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск по параметрам II технической категории.

В проекте генерального плана Чебоксарского городского округа (2013 год) на планируемой станции Чебоксары ВСМ предусматривалось размещение автостанции, совмещённой с железнодорожным вокзалом, куда будут прибывать пассажиры из разных населённых пунктов Чувашии для пересадки в поезда ВСМ.

Мариинско-Посадский район

В границах Марпосадского района трасса ВСМ-2 протяжённостью 23,1 км проходит по землям (порядок прохождения трассы Москва-Казань с запада на восток) Шоршелского, Большешигашевского и Приволжского сельских поселений. По территории Шоршелского поселения ВСМ-2 проходит по северной части, с юга от населённых пунктов Ельниково и Кочино до пересечения с автомобильной дорогой межмуниципального значения Волга-Марпосад, которая идёт вдоль границы между Шоршелским и Большешигашевским поселениями. Более трети протяженности ВСМ-2 в границах поселения проходит по эстакаде, в которую входит мостовой переход через реку Б. Цивиль и которая пересекает автодорогу местного значения, южнее деревни Ельниково.

На территории Большешигашевского поселения ВСМ-2 проходит севернее населённых пунктов Арзаматово и Сотников в северной части территории. На небольшом участке — от автодороги местного значения Сотниково-садоводческие товарищества до реки Новая Сундырка в территорию поселения вдаётся территория Приволжского поселения. По территории Приволжского поселения трасса ВСМ-2 проходит по лесным землям до Волги и выходит на мост до границы с Марий Эл.

В границах Марпосадского района прохождение трассе ВСМ-2 предусмотрено по шести эстакадам, включая мост через волгу до границы с Марий Эл, общая протяжённость которых составит 4063 метра, или 17,6% от протяжённости трассы в этих границах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, высокоскоростная магистраль Москва — Казань должна стать первой в России магистралью со скоростью движения от 200 до 400 км в час. ВСМ, протяженностью 770 км, соединит Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. В будущем магистраль смогут продлить до Екатеринбурга, а в более отдаленной перспективе — до Пекина. Стоимость строительства магистрали составит около 1 трлн рублей.