Москва, 28 августа, 2017, 11:54 — ИА Регнум. 29 августа 2017 года в 12:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится обсуждение итогов Первого климатического форума городов России, который прошёл в Москве 21−22 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат. Экология

Это первое в России мероприятие подобного масштаба, связанное с проблемой Парижского соглашения по климату. Работа Форума проходила два дня параллельно на семи площадках, на которых в общей сложности выступили больше 200 российских и зарубежных экспертов, политиков, чиновников, представителей бизнеса и экологических организаций. Согласия между выступающими не было ни по одному вопросу и проблеме, связанных с подготовкой России к ратификации Парижского соглашения.

Главной проблемой для бизнеса остается непонимание целей правительства в климатическом процессе. Об этом прямо заявил на пленарном заседании бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Гизатулин Р., отвечавший в правительстве за подготовку подписания Парижского соглашения. К сожалению, эта «государственная тайна» так и осталась нераскрытой в выступлении экс-замминистра.

Экспертный клуб ИА REGNUM хотел бы привлечь особое внимание к нескольким сенсационным выступлениям на Климатическом форуме, которые остались незамеченными, так как не была организована видеозапись всех круглых столов форума — это, наверное, единственное упущение организаторов прошедшего мероприятия.

На круглом столе также будет рассказано о новых рисках Парижского соглашения, связанных с международной экологической инициативой, информация о которой не отражена в российских СМИ и не обсуждалась на Форуме.

Также будет дана интерпретация того, что понимается под «более благоприятными для экономики США условиями возвращения в Парижское соглашение», о котором постоянно упоминают политические руководители США.

В круглом столе примут участие члены экспертного клуба ИА REGNUM и приглашенные эксперты.

Начало мероприятия — 12:00, регистрация гостей и участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж).

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