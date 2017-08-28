Санкт-Петербург, 28 августа, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Срок проектирования и строительства линии скоростного трамвая от строящейся станции Петербургского метрополитена «Южная» («Шушары») до города Колпино составит три года. Стоимость реализации проекта оценена в 15,7 млрд рублей. Об этом сегодня, 28 августа, проинформировали в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга Линия скоростного трамвая от «Южной» до Колпино

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проекты создания двух линий скоростного трамвая в южной части Санкт-Петербурга получили одобрение в Смольном. Линии пройдут по двум маршрутам: «станция метро «Купчино» — микрорайон Шушары — микрорайон Славянка», а также «станция метро «Южная» («Шушары») — город Колпино». Оба проекта будут реализованы на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

На линию скоростного трамвая от «Южной» до Колпино, протяженность которой составит 13,5 км, через три года выйдут 14 единиц низкопольного подвижного состава. Предполагаемый пассажиропоток в 2020 году составит 12 млн пассажиров в год, а к 2040 году возрастет до 40 млн пассажиров год.

В Пушкинском районе Петербурга уже определено место, где появится депо скоростных трамваев. Трасса для них пройдет параллельно Софийской улице от станции метро «Южная» («Шушары») до пересечения Заводского проспекта и Пролетарской улицы в г. Колпино.

«Реализацию проекта предполагается осуществить с участием специальной проектной компании (или группы компаний), обладающей опытом и компетенциями по реализации подобных проектов. Концессионер будет выбран в результате открытого конкурса. Город заключит с ним концессионное соглашение сроком на 30 лет», — уточнили в городском правительстве.

Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга уже разработана документация для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения, сейчас она находится на согласовании в исполнительных органах власти Санкт-Петербурга.

Немаловажно и то, что реализация проекта скоростного трамвая до Колпино будет синхронизирована с созданием транспортно-пересадочного узла у станции метро «Южная». По расчетам специалистов, время в пути от Колпино до станции метро «Южная» составит 30 минут.

Напомним, что проект другой линии скоростного трамвая, от станции метро «Купчино», разделен на два этапа. На первом этапе предполагается создать 10 км трамвайных путей и приобрести подвижной состав в количестве 10 единиц. На втором этапе будет построена линия в Славянку длиной 11 км и приобретено 12 единиц подвижного состава. Общие инвестиции в проект составят 31,5 млрд руб.

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Добавим, в настоящее время на принципах ГЧП реализуется проект Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе. Проект модернизации трамвайных линий реализует ООО «Транспортная концессионная компания», созданная группой «ЛСР». Скоростной трамвай позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть Красногвардейского района. Перспективный пассажиропоток «частной» трамвайной сети оценивается в 33,2 млн человек в год.