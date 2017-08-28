Оренбург, 28 августа, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Председатель комитета по здравоохранению Заксобрания Оренбургской области Татьяна Шукурова считает необоснованной мерой предложение Минздрава о повышении цен на крепкий алкоголь. Комментируя инициативу ведомства о том, что алкоголь должен дорожать быстрее инфляции, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат отметила, что на количество потребляемых спиртных напитков, так же как и другие вредные привычки (табакокурение), не влияет цена на сам продукт.

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«Это вопрос грамотно организованной профилактической работы, это вопрос воспитания, это вопрос ограничения продажи в праздничные дни (что широко используется на территории России, и в Оренбуржье, в частности). Это основные меры, а повышение цены приведёт к тому, что будет увеличиваться количество суррогатной продукции низкого качества, представляющей угрозу для жизни россиян. Мы уже проходили и полный запрет, и ограничительные меры. Они должны быть разумными, и самое главное — эффективными! Учитывать не только сиюминутное, что сейчас повысили и меньше будут покупать. А мы говорим вообще о профилактике и отказе от вредных привычек», — сказала Татьяна Шукурова.

Она выразила надежду, что в Минздраве РФ, Госдуме и Совете Федерации подойдут обдуманно к решению этого вопроса и не допустят в очередной раз увеличения несертифицированной, опасной для здоровья спиртосодержащей продукции.

«Мы просто потом будем читать и расследовать те случаи, когда будут гибнуть люди. Причём будут гибнуть не только те, кто хронически злоупотребляет спиртными напитками, но и те, кто отмечает какие-то праздничные дни, события. В связи с не очень высоким экономическим статусом ряд семей постарается купить подешевле алкоголь и в результате станет заложниками и жертвами вот именно этой меры, которая направлена, конечно, на благие цели, а, как говорят, благими намерениями дорожка в ад выстлана.

Поэтому я считаю, что здесь необходимо оценить все риски, все угрозы, которые последуют за увеличение акцизов, соответственно цены на алкоголь и принять обдуманное решение. Усилить телевизионную, интернет-антирекламу, разъяснение последствий употребления алкоголя, влияние на нервную систему, на здоровье будущего поколения», — отметила председатель профильного комитета Заксобрания Оренбургской области.

Шукурова категорически отвергла мысль о том, что с подорожанием крепкого алкоголя народ начнёт переходить на менее слабые спиртосодержащие напитки, что отчасти решит проблему алкоголизма:

«Алкоголь — это есть алкоголь. Здесь всё зависит от дозы, кратности употребления, частоты потребления, особенностей организма. Не зря специалисты в этой сфере говорят, что, если раз в неделю человек употребляет спиртное, то это говорит уже о формировании некой зависимости. Будем честными: мы против употребления спиртных напитков, алкоголь пагубно действует на нервную систему, на несовершеннолетних детей, поэтому обсуждать крепкие-некрепкие — это неграмотно по-медицински. Это некая уловка, которая позволит повысить акцизы, но на самом деле надо смотреть в корень и бороться со злом не минимальными какими-то мерами, а подходить к тому, чтобы, как сорняк, стараться удалить с корнем, а дергать с поверхности — это бессмысленно. Через какое-то время он прорастёт с ещё большей силой».

Напомним, что Минздрав предложил Минфину пересмотреть ставку акциза на крепкий алкоголь в 2018 году. В настоящее время минимальная розничная цена бутылки водки объёмом 0,5 л составляет 205 рублей. В Минздраве считают, что цена должна вырасти до 300 рублей. Оптимальная цена такой бутылки — более 300 рублей, считают в ведомстве, а увеличение называют эффективным методом снижения потребления алкоголя.