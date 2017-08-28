Барнаул, 28 августа, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Барнаул, как и многие другие города нашей необъятной Родины, посетила персональная выставка Никаса Сафронова «Избранное». Выставочный зал музея «Город» давно не помнит такого аншлага. Посмотреть на картины академика Российской академии художеств, снискавшего себе славу, изображая известных артистов и других популярных личностей, ежедневно приходят сотни горожан. Правда, искусствоведов и местных художников там, как говорится, «днем с огнем» не встретишь. По словам члена Союза художников Юлии Кикоть, не было их и на открытии выставки. «Секрет» такого отношения раскрыл алтайский арт-критик Вадим Климов, волею случая посетивший накануне экспозицию.

Вадим Климов Выставка картин Никаса Сафронова в Барнауле

«Если на фотокопиях, которые он (Никас Сафронов, прим. ИА REGNUM ) показывает, я напишу большую букву «Ху», он подаст на меня в суд за порчу имущества? Если да, то он будет вынужден предоставить справку о цене «шедевера». Был бы я молодой активный акционист, устроил бы, а так скажут, что ищу дешевой славы. Почему я возбудился? Когда обманывают людей, показывая им фотокопии картинок и берут за билет 300 рублей, я не могу промолчать. Мы же осуждаем поп-исполнителей, которые поют под фонограмму, — тот же случай», — написал критик на свой странице в соцсети.

Кстати, при общении с одним из сотрудников музея «Город» выяснилось, что посетителям, возжелавшим фотографировать экспонаты, необходимо заплатить еще 150 рублей.

«Я спрашивал зрителей, ходят они на выставки других художников и почему они пришли на эту выставку. Как и следовало ожидать, большинство опрошенных на другие выставки не ходят, а этого <п…> знают по телевизору», — поделился наблюдением Вадим Климов.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он напомнил, кого, за что и каким словом на букву «п» назвал Никита Хрущёв 1 декабря 1962 года в ходе эпохальной выставки произведений художников-авангардистов «Новая реальность» в Москве. Именно поэтому Вадим Климов полагает, что Никас Сафронов заслуживает такого же определения.

Судя по дискуссии, развернувшейся в соцсети, с ним согласны не только алтайские художники.

«Я вас поздравляю, барнаульцы! Без иронии, теперь вы реально можете глянуть на «шедевры» академика РАХ! Кемерово уже прошёл это чистилище. Вникайте и, может быть, начнёте интересоваться искусством художников Алтая. Хотя, если обыватель прётся от такого хлама — значит это ему нужно. Жизнь такая, братцы: секс, бабло и пойло задолбали. Вот народ и тянется к… Но запаха не чует. А Вадик молодец: не смолчал», — отметил член Союза художников из Москвы Георгий Чистовский.

И все-таки, даже если оставить за скобками художественную ценность предоставленных на выставке работ и дискуссию о «павлинах» и «фонограмщиках» в живописи, остается один деликатный момент — заработок. Немаловажен он не только Никасу Сафронову, но и музею «Город». Его сотрудники признаются, что только такая, как эта выставка, поможет сделать план по билетам и получить прибыль от сдачи зала в аренду организаторам.

Вероятно, поэтому посетителей «забыли» уведомить, что картины Никаса Сафронова по частным коллекциям распроданы, а барнаульцы могут увидеть только их фотокопии.