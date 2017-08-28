Якутск, 28 августа, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Повышение минимальной цены бутылки водки вряд ли приведёт к тому, что употреблять алкоголь в России станут меньше. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя предложение министерства здравоохранения РФ повысить минимальную стоимость крепкого алкоголя.

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«Повышение цен на крепкий алкоголь не является эффективной мерой, ограничивающей употребление, так как возрастёт потребление более дешёвого контрафактного алкоголя, а также спиртсодержащих продуктов типа боярышника», — пояснил эксперт, напомнив, что государство всегда имело значительный доход от продажи алкоголя за счёт акцизных сборов, а в советское время ещё и от монополии на производство винно-водочной продукции.

Юрий Данилов также обратил внимание на то, что в Якутии введено ограничение времени реализации алкогольной продукции и уменьшено количество торговых точек по продаже алкоголя, но ситуацию с потреблением спиртного это, по его мнению, не меняет.

«Вероятно, что это правильно, но тем не менее, число преступлений и количество аварий в состоянии алкогольного опьянения не снижается. По-видимому, кроме затаривания в разрешённое время существуют обходные пути в виде бутлегеров и продавцов контрафактной продукции и тому подобные», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения РФ назвало увеличение акцизов на крепкий алкоголь одним из наиболее эффективных методов снижения потребления алкоголя.

«На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция», — считают в Минздраве РФ.

Напомним, в Якутии антиалкогольная политика, как оценивают эксперты, привела к росту теневого оборота алкоголя и распространению контрафактной продукции. Легальный бизнес жалуется на проблемы и финансовые потери, притом нелегальная торговля процветает, а строгим контролем таких продаж надзорные ведомства не занимаются.

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