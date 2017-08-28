Киев, 28 августа, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Более 11 млрд гривен ($430 млн) выделит Киевская городская государственная администрация (КГГА) на продление Сырецко-Печерской ветки столичного метрополитена, сообщают 28 августа «Украинские новости».

Santehnik Станция метро «Вырлица» в Киеве

Согласно сообщению, продленная линия соединит станцию «Сырец» с жилым комплексом «Виноградарь», начало строительства первых двух станций линии — «Мостицкой» и «Проспекта Правды» — запланировано на 2017 год.

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Общая протяженность линии составит 7,39 км с закрытым участком длиной 1,3 км. По документу о расходах, на строительные работы будет выделено 7,73 млрд гривен ($300 млн), остальная сумма пойдет на оборудование, мебель, инвентарь и прочие расходы.

Напомним, ранее в КГГА отмечали, что Киевский метрополитен находится на грани банкротства — денег не хватает ни на выплату зарплаты рабочим, ни на проведение плановых осмотров поездов. К тому же столичная подземка задолжала около $77млн ООО «Укррослизинг» за предоставленные в кредит в 2009—2013 годы около 100 вагонов.

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