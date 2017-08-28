Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 28 августа, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Обнародован полный перечень причин катастрофы «Ми-8Т» RA-22 869 авиакомпании «СКОЛ» с 22 людьми на борту, которая произошла на Ямале 21 октября 2016 года. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование авиационного происшествия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Почтовая марка СССР, 1980 Вертолет Ми-8

«Причиной катастрофы вертолета Ми-8Т RA-22 869 явилась потеря экипажем пространственной ориентировки при попытке выполнения вынужденной посадки в ночных условиях при сплошной облачности и отсутствии световых ориентиров в месте посадки. Необходимость выполнения вынужденной посадки была обусловлена малым остатком топлива», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию МАК бортовых самописцев, 21 октября в 11:18 часов по местному времени экипаж ООО «Авиакомпания «СКОЛ» (командир воздушного судна, пилот и бортмеханик) произвел взлёт на вертолёте Ми-8Т RA-22 869 для перевозки пассажиров и грузов по заявке ООО «РН-Ванкор» маршруту аэродром Уренгой — посадочная площадка Пионерная — Ротор-40 — Сузун — Ротор-40 — аэродром Уренгой. Последний зарегистрированный бортовым самописцем полёт на вертолете Ми-8 выполнялся по маршруту посадочная площадка Сузун — аэродром Уренгой. В Сузуне была произведена посадка пассажиров, вылет — в 13:28 по местному времени. Плохие метеоусловия сделали невозможной посадку на запланированную дозаправку на площадке «Ротор-40».

С остатком топлива 500 л, не позволявшим выполнить полёт до аэродрома «Уренгой» или площадки КС Пур-Тазовская (являющейся запасной в соответствии с рабочим планом полета, расположена в 13 км от аэродрома Уренгой), экипаж Ми-8Т рискнул выполнить полёт до аэродрома Уренгой (остаток топлива на траверзе посадочной площадки составлял 700−650 л, расстояние до аэродрома Уренгой — 127 км). В 14:30 экипаж вертолета вышел на связь с диспетчером Тарко-Салинского центра ОВД и доложил о расчетном времени посадки на аэродроме Уренгой в 15:10. Полет по маршруту проходил на приборной скорости 220−250 км/ч. Через 1 ч 21 мин после взлета зарегистрировано появление сигнализации «Минимальный остаток топлива». Еще спустя четыре минуты были существенно уменьшены высота и скорость полета. В течение последующих 14 минут полет проходил с многократными интенсивными изменениями по высоте, скорости и курсу. Столкновение вертолета с землей произошло в 15:08 по местному времени. За 30 минут до столкновения вертолёта с земной поверхностью запись внутрикабинных переговоров экипажа прекратилась из-за исчерпания всего объема звуконосителя. Двигатели вертолета работали до конца полёта.

В результате катастрофы экипаж вертолёта в количестве трех человек и 16 пассажиров погибли, трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Что касается вертолета, то он был собран в Улан-Удэ в 1984 году. Срок службы — 35 лет. В октябре 2016 года на вертолёте проводилось специальное техническое обслуживание для восстановления лётной годности после замены двигателей, главного и промежуточного редуктора, втулки несущего и рулевого винта.

Перечень причин авиакатастрофы внушителен. Комиссия МАК выявила недостатки во взаимодействии членов экипажа, которые привели к потере контроля за пространственным положением вертолета при выполнении посадки. Командир Ми-8Т RA-22 869 принял необоснованное решение на вылет несмотря на метеосводку в районе пункта посадки, предназначенного для дозаправки вертолёта топливом.

Выявились недостатки в подготовке членов экипажа по действиям в нештатных и аварийных ситуациях. В частности, после принятия решения выполнить полёт до аэродрома посадки без дозаправки, экипаж не исполнил положений руководства летной эксплуатации Ми-8 по выдерживанию режима максимальной дальности полета, что и привело к повышенному расходу топлива.

В руководстве производства полетов авиакомпании «СКОЛ» не установлены процедуры выполнения посадок в случае отсутствия метеоусловий, с пассажирами вне оборудованных посадочных площадок в ночных условиях. Установлены недостатки в отборе членов экипажей по профессиональным качествам, а также отсутствие контроля за работой экипажей. К выполнению полетов допускались экипажи и воздушные суда, не имевшие действующего допуска к полетам ночью, в том числе и по приборам.

«Как погибшим экипажем, так и другими экипажами авиакомпании принимались необоснованные решения на вылет и продолжение полетов, а также нарушались установленные нормативы продолжительности полетной смены», — говорится в заключении МАК.

На тяжесть последствий катастрофы могло повлиять невыполнение экипажем требований по швартовке багажа — ряд пассажиров получили повреждения устройством для внешней подвески груза, находившимся в грузовой кабине вертолета в походном положении. Некоторые пассажиры, как выявило расследование, были не пристегнуты ремнями безопасности.